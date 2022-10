Samp-Roma, questa volta gioca lui: Mou ha già deciso

Sampdoria-Roma, José Mourinho è pronto ad affrontare Dejan Stankovic allo stadio Marassi. Nuova scelta a sorpresa dello Special One: stavolta gioca lui

Tra poche ore la Roma scenderà in campo in trasferta contro la Sampdoria. La squadra allenata da José Mourinho è reduce dal pareggio conquistato in rimonta sul campo del Betis ed a caccia di continuità in campionato. I giallorossi non vogliono sciupare l’occasione di rosicchiare punti a Lazio ed Udinese. Biancocelesti e friulani infatti hanno pareggiato allo stadio Olimpico ed ora distano solo due lunghezze dalla Roma. Per strappare i tre punti al Ferraris però servirà una prova perfetta e lo Special One ha intenzione di mescolare nuovamente le carte.

La Roma arriva allo stadio Ferraris di Genova per misurare le proprie ambizioni in campionato. Non sarà certo facile per la squadra giallorossa la gara contro la Sampdoria, alla prima al Marassi per il neo allenatore Dejan Stankovic. La Roma è reduce dalle fatiche di Europa League, con il pareggio maturato sul campo del Betis giovedì scorso. La squadra allenata da Mourinho vuole compiere il doppio sorpasso ai danni di Lazio ed Udinese, che hanno pareggiato a reti bianche all’Olimpico ieri. Per farlo bisognerà battere la squadra ligure, attualmente all’ultimo posto in classifica ed ancora senza vittorie in campionato.

Samp-Roma, sorpresa Mourinho: sorpasso in corsia

Lo Special One avrebbe deciso di mescolare ancora le carte e dare una chance dal primo minuto a Stephan El Shaarawy. L’attaccante di origini egiziane ha un rapporto speciale con lo stadio di Genova. Al Marassi ha iniziato a calcare i palchi della Serie a con la maglia del Genoa e stasera potrà avere una nuova occasione dal primo minuto nell’undici giallorosso. A sottolineare il sorpasso in corsi è stato il giornalista Sky, Angelo Mangiante, che ha svelato come il Faraone dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Leonardo Spinazzola. Il numero 92 verrebbe così impiegato a tutta fascia, arricchendo le opportunità offensive nel gioco dei giallorossi. Nuova opportunità di rilancio per ElSha, nello stadio che tanto gli ha dato dall’esordio in Serie A in poi.