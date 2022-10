Calciomercato Roma, epurazione Real: doppia occasione Mourinho

Calciomercato Roma, la conferma che arriva dalla Spagna fa rumore. Doppio addio a zero alle porte, Mourinho pronto a cogliere l’occasione.

La Roma ha trovato una nuova vittoria in campionato, superando di misura la Sampdoria e raggiungendo il quarto posto in solitaria in Serie A. Domenica sera il big match contro il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica con quattro punti di vantaggio sulla squadra giallorossa. Squadra partenopea che sta vivendo un inizio di stagione eccezionale, zero sconfitte e vetta della Serie A e del girone di Champions League. Mentre nel campionato spagnolo il Real Madrid è tornato a guardare tutti dall’alto al basso della Liga.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha vinto la sfida al vertice contro il Barcellona. I Blancos si sono imposti per 3-1 sulla squadra catalana allenata da Xavi ed ora hanno riconquistato la vetta in solitaria della Liga. Fuori dal campo c’è un possibile intreccio di calciomercato sull’asse Roma-Madrid. Una vera e propria epurazione sta per colpire la squadra spagnola, le scelte del tecnico italiano sono decisive in vista di futuri addii a parametro zero in casa Real Madrid. José Mourinho è pronto a cogliere la doppia occasione, con il marchio di fabbrica di Tiago Pinto, consolidato nella scorsa sessione estiva di trattative.

Calciomercato Roma, epurazione Real Madrid: doppia occasione per Mou

Il Real Madrid ha festeggiato il Pallone d’Oro assegnato a Karim Benzema, in goal anche contro il Barcellona. Mentre non mancano esuberi nel settore offensivo dei Blancos. In particolare, come rilevato dal sito ElNacional.cat, c’è un triplo addio alle porte nell’attacco della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il sito iberico traccia la rotta di Florentino Peres, non intenzionato a proporre rinnovi di contratto ai calciatori ai margini della rosa. Sono ben tre gli attaccanti che andranno in scadenza, Marco Asensio, Mariano Diaz ed il belga Eden Hazard. In particolare Asensio ed Hazard nelle scorse settimane sono profili tornati di moda per il futuro calciomercato della Roma. Tiago Pinto con i colpi a parametro zero ha trovato la confidenza e sembra averci preso gusto anche in vista della prossima finestra di affari invernali.