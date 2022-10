Roma-Napoli, Spalletti non molla: recupero lampo

Roma-Napoli si avvicina, solo quattro punti separano le due squadre. I partenopei, imbattuti e al primo posto in Serie A, sperano nel recupero lampo.

La Roma è tornata da Genova con tre punti pesantissimi, strappati di misura alla Sampdoria. La squadra giallorossa ha fornito una prestazione compatta e matura, non riuscendo a capitalizzare le tante occasioni create ancora una volta. Ora la classifica sorride alla squadra allenata da José Mourinho, quarto posto in solitaria raggiunto e doppio sorpasso a Lazio ed Udinese. E domenica sera allo stadio Olimpico arriva una nuova sfida elettrizzante, contro il Napoli di Luciano Spalletti, imbattuto e capolista in Serie A.

Il tecnico toscano è una vecchia conoscenza dello stadio Olimpico, avendo allenato la Roma per sei stagioni. Oggi Spalletti siede sulla panchina del Napoli è sta vivendo un momento di assoluta gloria. La squadra partenopea, completamente stravolta dal calciomercato estivo, si è resa protagonista di una partenza da sogno fin qui. Zero sconfitte e vetta nel girone di Champions League oltre che in Serie A, un avvio di stagione roboante per la squadra campana, ora attesa dall’esame Olimpico domenica sera. La scorsa stagione José Mourinho resse all’urto della squadra partenopea sia all’andata che al ritorno, due pareggi che frenarono la corsa azzurra al sogno scudetto.

Roma-Napoli, Spalletti ci crede ancora: recupero lampo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Luciano Spalletti crede ancora nel recupero lampo di Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun è fermo ai box dalla sfida all’Ajax in Champions League. Secondo quanto riferito dall’inviato Sky da Castel Volturno, Massimo Ugolini, il tecnico toscano continua a sperare in un recupero lampo del suo metronomo di centrocampo. L’ex Fulham è uno dei fedelissimi di Spalletti e quest’anno ha già trovato la via della rete in tre occasioni. Secondo Ugolini la situazione legata al centrocampista è ancora da sciogliere in vista del big match dell’Olimpico. In casa Sky parlano di un recupero lampo difficile ma non impossibile, ma Spalletti non ha intenzione di mollare in vista della sfida alla Roma di Mourinho.