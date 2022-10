Calciomercato Roma, niente rinnovo: la Juve non molla

Il prolungamento del contratto sembra allontanarsi e i bianconeri continuano la corsa di calciomercato con la Roma

La Roma si è risvegliata con tre punti in tasca e un quarto posto in solitaria in campionato grazie alla vittoria contro la Sampdoria. La partita è terminata 1-0 al Marassi grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini, che ha insaccato dal dischetto di rigore superando Audero. Il portiere dei blucerchiati aveva anche intuito la direzione del pallone, ma quello era stato calciato con molta forza dal capitano giallorosso che ha insaccato sotto al sette. Un colpo che è bastato per ottenere i tre punti e risvegliarsi nel migliore dei modi.

Mentre Mourinho prepara la squadra, c’è chi pensa al calciomercato, come il general manager della Roma Tiago Pinto, che ha il compito di rinforzarla. Soprattutto, un occhio di riguardo va dedicato al reparto arretrato, composto solo da Smalling, Mancnini, Ibanez e Kumbulla. I quattro centrali sono pochi per giocare con una difesa a tre e per queto motivo Mourinho vorrebbe un altro giocatore per andare a completare il reparto. Se questo fosse mancino sarebbe ancora meglio, ma intanto il gm della Roma sta valutando le occasioni che il mercato può offrire.

Calciomercato Roma, anche Allegri su Ndicka: testa a testa con Pinto

Uno dei profili più interessanti che Pinto sta seguendo è quello di Evan Ndicka, difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt. Il centrale è in scadenza di contratto a giugno e per questo motivo Pinto il gm lo ha messo da tempo nel mirino. Come riporta Tuttosport, però, sulle sue tracce c’è anche la Juventus, che vuole migliorare la situazione dietro. I soli Bremer, Bonucci, Gatti e Rugani non danno sicurezze ad Allegri che vuole prendere anche Ndicka. Prima, però, c’è da sfidare la Roma.