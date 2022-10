Sampdoria-Roma, la moviola dei giornali: bene il Var ma poco Di Bello

Ieri sera si è giocata Sampdoria-Roma, valida per la decima giornata di Serie A. Ad arbitrare è stato Marco Di Bello di Brindisi

Alle 18.30 di ieri la Roma è scesa in campo contro la Sampdoria per la decima giornata di Serie A. I giallorossi sono riusciti a vincere 1-0 grazie alla rete di Pellegrini, che ha insaccato dagli undici metri. Il numero 7, infatti, ha calciato il rigore conquistato da Tammy Abraham su tocco di mano di Ferrari che non era molto evidente. L’arbitro Di Bello, che ha diretto la partita, inizialmente non aveva ravvisato il tocco, ma con l’intervento del Var ha poi fischiato il fallo.

Proprio le decisioni del direttore di gara sono state analizzate dai quotidiani nazionali che oggi hanno pubblicato la loro moviola. Giudizi unanimi sulla partita del fischietto di Brindisi con il rigore che rappresenta uno degli episodi più importanti della partita. Come riporta la Gazzetta dello Sport, era difficile vedere a velocità normale se il pallone fosse stato toccato dal difensore della Sampdoria, visto che la deviazione è stata leggera. Molto bravo Aureliano al Var che ha richiamato il collega all’On Field Review, in modo da poter assegnar eil rigore alla Roma.

Sampdoria-Roma, la moviola dei giornali

Applausi anche per il Video Assistant Refree da parte del Corriere dello Sport che ha sottolineato come il suo intervento sia stato fondamentale. I due quotidiani hanno valutato come clamoroso il mancato giallo ad El Shaarawy per un fallo di mano fuori area. Il numero 92 giallorosso ha deviato un lancio lungo con la spalla, ma allargando il braccio. Sarebbe dovuta essere una punizione dal limite con ammonizione, ma Di Bello ha lasciato correre. L’intervento di Verre su Cristante col piede a martello sarebbe stato da sanzionare con un cartellino rosso, ma il fischietto di Bari ha valutato diversamente. Infine, giusto annullare il gol di Zaniolo per fuorigioco.