Calciomercato Roma, irrompe Monchi: sostituto individuato

Il direttore sportivo del Siviglia ha intenzione di rompere le uova nel paniere della Roma inserendosi nella corsa a un obiettivo di Pinto

Dall’inizio del calciomercato la Roma, ma soprattutto José Mourinho, sta aspettando l’arrivo di un difensore centrale che possa andare a completare e rinforzare il reparto arretrato. Fino ad ora, infatti, il portoghese sta giocando con soli quattro centrali a disposizione e ben tre di questi scendono in campo. Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Chris Smalling, infatti, sono titolari nello scacchiere del tecnico portoghese. Chi rimane fuori da queste gerarchie è Marash Kumbulla, che fino ad ora ha svolto un ruolo marginale.

Visto che in caso di necessità, la situazione sarebbe rischiosa, visto che già adesso il reparto è molto corto, José vorrebbe un difensore centrale che possa andare a colmare questa lacuna. Per questo motivo, l’allenatore sta chiedendo da tempo un intervento a Tiago Pinto, che questa estate ha svolto una campagna acquisti da applausi. Nei mesi più caldi, infatti, sono arrivati Paulo Dybala, Andrea Belotti e Georginio Wijnaldum, che sono di sicuro i nomi più altisonanti. Aggiungendo pure gli altri, però, non è arrivato nessun nuovo centrale , nonostante Pinto ne stia seguendo uno in particolare, su cui ha messo gli occhi anche Monchi.

Calciomercato Roma, anche Monchi vuole Ndicka

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, l’ex direttore sportivo della Roma è interessato a Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Frankfurt. L’uomo di calciomercato del Siviglia ha intenzione di prendere il centrale per sostituire Koundè, partito per vestire la maglia del Barcellona. Il centrale francese, infatti, ha lasciato un buco nel reparto arretrato del club andaluso. Per questo motivo, il direttore sportivo ha intenzione di prenderlo in estate, dopo la scadenza del suo contratto che avverrà a giugno 2023.