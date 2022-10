Calciomercato Roma, Pinto sfida Inter e Juve: scout in missione

Il general manager della Roma ha inviato i suoi osservatori per cercare di raccogliere più informazioni possibili sull’obiettivo di calciomercato

La Roma si sta preparando per lo stop della Serie A, che ci sarà tra meno di un mese. A metà novembre, infatti, tutte le competizioni professionistiche si fermeranno per permettere ai calciatori interessati di andare al Mondiale in Qatar. La pausa durerà parecchio, il campionato italiano, infatti, tornerà solamente a inizio gennaio 2023, a causa delle festività invernali. Un lungo stop senza precedenti che costringe le squadre a muoversi in modo diverso rispetto al solito per cercare di affrontare al meglio le restanti partite di calciomercato.

Come tutte le squadre, anche Tiago Pinto si sta muovendo per cercare di fare passi in avanti per gli obiettivi di calciomercato. La Roma, infatti, va rinforzata in determinati reparti e, soprattutto Mourinho vorrebbe vedere qualcuno di nuovo in difesa. Della stessa opinione sono Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. I tecnici di Inter e Juventus vogliono aggiungere qualità nel reparto arretrato e per questo sono pronti ad ingaggiare la sfida con la Roma. L’obiettivo è quello di strappare alle dirette concorrenti i migliori talenti per arrivare al meglio alle prossime stagioni.

Calciomercato Roma, scout in Germania: nel mirino due difensori

Secondo quanto riporta calciomercatoweb.it, le tre squadre hanno messo gli occhi su Evan Ndicka e Piero Hincapie. I due centrali di Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen interessano talmente tanto agli uomini di mercato delle italiane che questi avrebbero inviato i loro osservatori. Tiago Pinto, infatti, avrebbe mandato i suoi scout ad assistere alla partita di qualche giorno fa proprio fra Eintracht e Bayer Leverkusen finita 5-1, proprio per cercare di ottenere più informazioni.