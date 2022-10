Roma e Cristante a Bastogi per aiutare la comunità

Il centrocampista è andato nella zona situata ad ovest della città per aiutare una società dilettantistica, a cui la Roma ha donato del materiale

La Roma è sempre stata al fianco dei tifosi durante gli ultimi anni. L’impegno della società giallorossa nel sociale è stato molto importante negli ultimi anni. Durante la pandemia il club è tato al centro di diverse iniziative per aiutare proprio la popolazione della Capitale a superare il momento molto duro. Sono state diverse le occasioni in cui la società ha distribuito in strada gel sanificante e mascherine per dare un piccolo contributo nella lotta alla pandemia.

L’impegno della Roma, però, non si ferma solo a questo. Sono state tante le iniziative portate avanti dalla società, soprattutto a sostegno dei piccoli pazienti degli Ospedali, in particolare del Bambin Gesù. Diversi giocatori negli anni passati sono andati a trovare coloro che erano ricoverati nelle strutture, per cercare di alleggerire un pochino la permanenza nei nosocomi e per cercare di donare un sorriso. Nell’ultima stagione, poi, i Friedkin hanno dato vita a molte attività volte ai tifosi e alla loro fidelizzazione. Un impegno molto importante, che è stato notato dal popolo giallorosso che ha risposto presente. La marea romanista, infatti, ha riempito diverse volte lo Stadio Olimpico, raggiungendo più volte di fila il sold out.

Roma, Cristante a Bastogi per aiutare l’ASD del quartiere

L’ultima iniziativa è di questa mattina, quando Bryan Cristante è stato a Bastogi per aiutare una società dilettantistica. Questa ha ricevuto del materiale sportivo dalla società giallorossa. La Roma, insieme a Terzo Settore, con il quale collabora da anni in supporto di categorie in difficoltà presenti sul territorio, intende rafforzare il legame con le periferie romane.

La consegna del materiale, avvenuta alla presenza di Francesco Pastorella, Community Relations Department Director, e della portavoce del Forum Terzo Settore Lazio Francesca Danese e di una rappresentanza dell’Assessorato alle Pari Opportunità, si è svolta presso “Campo Bastogi” di via Francesco Torta, dove i ragazzi dell’ASD disputano le partite casalinghe del loro girone di Terza Categoria.