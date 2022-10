Roma, Paulo Dybala ha fretta di recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite: il piano per il rientro anticipato.

Un avvio di stagione brillante con due gol in Europa League e cinque in Serie A. L’ultimo segnato, per Paulo Dybala, è stato anche il più amaro. Tirando il calcio di rigore valso il 2-1 contro il Lecce, l’attaccante argentino si è infatti infortunato. Uno stop che non ci voleva, per giunta lungo, che mette a rischio la sua partecipazione ai Mondiali di calcio in Qatar con la nazionale argentina.

Dybala però non si arrende facilmente: il suo pensiero fisso è quello di guarire prima del previsto e fare un rientro anticipato rispetto al tabellino di marcia, che gli possa garantire un posto tra i convocati dell’Argentina per andare in Qatar. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, le possibilità di riuscita non sono poi così remote. Daje Paulo.

Roma, Dybala si cura con i fattori di crescita

Dybala, di comune accordo con il suo staff e con i medici della Roma, ha scelto di curarsi tramite i fattori di crescita, unica procedura consentita dai protocolli internazionali. L’impiego delle cellule staminali – proibito invece per legge sull’apparato osteoarticolare – permette di stimolare la rigenerazione dei tessuti.

Attualmente è previsto un trattamento a settimana per quattro settimane, l’attaccante argentino ha appena cominciato con grande voglia di rimettersi in gioco. In questa fase può fare solo fisioterapia, tra una ventina di giorni potrà invece cominciare la riatletizzazione.

La Roma spera nel recupero Mondiale di Paulo Dybala per il bene del giocatore anche da un punto di vista mentale. A patto naturalmente di non andare incontro a nuovi eventuali rischi di ricadute che potrebbero rovinare i piani del 2023. Un 2023 in cui la Roma oltre a Dybala riavrà anche Wijnaldum per provare a puntare il più in alto possibile nel campionato di Serie A e, si spera, anche in Europa League.