Infortunio al crociato in Under 17, il gesto di Zaniolo commuove il web

Infortunio al crociato in Under 17 e gesto commovente d Nicolò Zaniolo, già passato per momenti delicati come questo.

La vita di Nicolò all’ombra del Colosseo non è sempre stata delle più semplici. Certo, un po’come ogni calciatore, il 22 di Mourinho sta di fatto vivendo quello che è il sogno di ogni bambino che da piccolo aneli ad esordire in palcoscenici nobili e importanti come quello giallorosso, con tutti gli onori e oneri che ne derivano. Al contempo, è giusto evidenziare come fino a questo momento la sfera privata, oltre che professionale, del classe ’99 sia stata spesso intaccata da vicende di spessore non sempre trascurabile.

Basti pensare a tutto ciò che abbia interessato quei gossip dai quali è stato pian piano bravo ad allontanarsi, palesando un certo distacco dai social e crescendo anche nella gestione di un mezzo potenzialmente deleterio per personaggi di fama come lui. Rimanendo al mondo professionistico, ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, la sfortuna abbattutasi sull’ex Inter, fermato da un primo infortunio al crociato proprio in uno dei momenti di maggiore splendore. Il danno dopo la beffa fu poi il riverificarsi della stessa problematica poco dopo il rientro, con la casacca di una Nazionale il rapporto con la quale è pian piano peggiorato nel tempo, rivelandosi meno felice rispetto alle previsioni iniziali.

Il gesto di Zaniolo commuove tutti: ringraziamento su Instagram e replica immediata del giovane Foce

Giusto avere pazienza, soprattutto se memori di quanto affrontato da Nicolò in questi anni nella Capitale, belli e intensi. Toccherà adesso a Zaniolo stesso rispondere sul campo, dopo le buone risposte arrivate già in quel di Genova ma che non lo hanno ancora visto superare il grande scoglio di non essere andato a segno.

A colpire, intanto, è stata la magnanimità del 22, tipica di chi sappia comprendere i più deboli e sofferenti grazie alle dolorose esperienze del passato. Il giocatore dello Spezia Under 17, Jacopo Foce, ha infatti ringraziato pubblicamente Nicolò, scrivendo in una storia Instagram “Che belle parole i gesti“, con annesso tag all’ex Inter e alla madre, Francesca Costa. Quest’ultima ha replicato: “Jacopo, continua ad inseguire il tuo sogno, più forte che mai“.

Immediata, infatti, la mobilitazione della famiglia Zaniolo per supportare il giovane Foce, reduce da un infortunio al crociato, dopo il quale ha contattato Nicolò per chiedere supporto e consigli circa il da farsi. Immediato l’intervento anche di Claudio Vigorelli (con il quale resta da capire la strada comune da seguire) al fine di mettersi in contatto con il professor Fink, fautore del secondo intervento cui il romanista si è sottoposto e che ha aiutato non poco il giovane spezino e la famiglia tutta in un momento delicato e purtroppo ben noto anche al “bambino d’oro” di Mourinho.