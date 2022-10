Roma-Napoli, doppia tegola in agguato in vista del big match dello stadio Olimpico. Ecco il report ufficiale, la sfida tra Mourinho e Spalletti si avvicina.

La Roma è entrata nel pieno della stagione, archiviata con una vittoria di misura la decima giornata di Serie A. La squadra giallorossa è tornata con tre punti pesanti dallo stadio Marassi, battuta per 1-0 la Sampdoria di Dejan Stankovic. Tre punti che hanno proiettato Lorenzo Pellegrini e compagni al quarto posto in solitaria, effettuato il doppio sorpasso ai danni di Udinese e Lazio. Ora sono quattro i punti che dividono la squadra partenopea, prima in classifica in solitaria e quella giallorossa.

Domenica sera allo stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Napoli. Gara dal profumo d’alta classifica, i partenopei guidati dall’ex Luciano Spalletti sono stati protagonisti fin qui di una partenza di stagione straordinaria. La squadra azzurra non ha ancora trovato sconfitte, conquistando la vetta sia in Serie A che in Champions League. Una nuova prova cruciale attende la squadra allenata da Spalletti allo stadio Olimpico, dove il toscano tornerà ancora una volta lanciato in classifica. Lo scorso anno José Mourinho riuscì ad interrompere il filotto di vittorie consecutive dei campani, frenando la corsa alla vetta della classifica del Napoli. Rimangono alte le attenzioni dall’infermeria in casa partenopea, ecco il report ufficiale.

Roma-Napoli, doppia tegola in agguato: il report ufficiale

Il Napoli continua a preparare la sfida dell’Olimpico a Castel Volturno. Le attenzioni di Luciano Spalletti sono rivolte alle condizioni fisiche del centrocampista Zambo Anguissa. Il calciatore resta a fortissimo rischio per la sfida alla Roma, niente da fare invece per il difensore Rrahmani. Si legge sul report ufficiale della squadra campana che il centrale difensivo ha solo svolto terapie dopo l’infortunio, rimandando con ogni probabilità il suo rientro al 2023. Mentre, per quel che riguarda il centrocampista, le speranze sono minime ma non spente per l’ex tecnico della Roma. Si legge sul comunicato ufficiale: “Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.”