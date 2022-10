Roma, entusiasmo alle stelle per la colonna difensiva della squadra giallorossa. Quattro big sono in bilico e la decisione è imminente.

L’inizio di stagione di Chris Smalling in casa Roma fin qui è da incorniciare. Il centrale inglese sotto la guida di José Mourinho è diventato sempre più leader difensivo, iscrivendo il proprio nome anche al taccuino dei marcatori. Il numero 6 della retroguardia giallorossa è tra gli uomini più in forma della rosa, continuando a fornire prestazioni di livello assoluto a difesa della porta di Rui Patricio. L’ex Manchester United è alla sua quarta stagione in maglia giallorossa ed è pronto a centrare un nuovo obiettivo, si deciderà tutto a stretto giro di posta.

Con la maglia della Roma Chris Smalling ha collezionato 104 presenze ufficiali, condite da 10 reti. Il numero 6 ha visto il suo rendimento crescere a dismisura dall’arrivo di José Mourinho in avanti, vedendolo sempre più leader della squadra giallorossa. Il centrale inglese, nel post partita della vittoria di Marassi, è stato chiamato direttamente in causa dallo Special One. Il tecnico portoghese aveva così commentato la posizione del centrale inglese in vista dei Mondiali in Qatar: “Come si fa a non convocarlo per i Mondiali? Bella domanda.” Le parole di Mou hanno avuto eco in Inghilterra, ecco cosa potrebbe cambiare a breve.

Smalling, quattro big in bilico: decisione imminente

Secondo quanto riportato in Inghilterra da The Sun, il clamoroso ritorno in Nazionale per Chris Smalling non è del tutto da escludere. Il centrale difensivo non viene convocato dall’Inghilterra da ben 5 anni, ma ora le cose potrebbero cambiare in vista di Qatar. L’autorevole organo d’informazione britannica parla infatti di quattro big in bilico nelle scelte del ct Southgate. Ci sono infatti dubbi sulle condizioni di Arnold e John Stones, che al pari di Reece e Walker rischiano di saltare l’appuntamento in Qatar per infortunio. Il sito inglese mette in pole position proprio il nome di Chris Smalling in caso di forfait dei nomi succitati, un clamoroso ritorno che certificherebbe ancora una volta quanto la cura Mourinho abbia funzionato per il numero 6 della Roma.