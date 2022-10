Roma, il grande ex non perdona: il messaggio a Smalling infiamma il web

Roma, il grande ex non concede sconti dopo la vittoria di misura contro il Lecce. Il messaggio a Smalling infiamma i tifosi sul web.

La Roma ha ritrovato la vittoria allo stadio Olimpico dopo un doppio passo falso consecutivo, contro Atalanta e Betis. La squadra di José Mourinho ritrova la vittoria tra le mura amiche superando per 2-1 il Lecce di Marco Baroni. La squadra salentina è riuscita a rimanere nel match per quasi tutta la gara, malgrado l’espulsione di Hjulmand poco dopo il ventesimo minuto. A fine gara lo Special One non ha concesso sconti alla prestazione dei suoi, rilanciando anche l’allarme Paulo Dybala uscito per un guaio muscolare.

La Roma torna alla vittoria allo stadio Olimpico ma trattiene il respiro intorno alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, protagonista di uno splendido avvio di stagione, si è fermato subito dopo aver segnato il calcio di rigore decisivo per i tre punti. Gli esami strumentali sono stati rinviati a domani, ma il rischio concreto è quello di rivederlo nel 2023. La Roma dovrà affrontare altre gare importantissime prima della sosta Mondiale in Qatar, tra cui spiccano il Napoli in casa ed il derby d’andata contro la Lazio. Dopo la vittoria di ieri il grande ex giallorosso ha lanciato un monito sul web a tutta la squadra.

Roma, Boniek non fa sconti: il messaggio a Smalling infiamma il web

Protagonista del siparietto social l’ex attaccante polacco, Zibi Boniek. Oggi vicepresidente UEFA ha scatenato i tifosi su Twitter riprendendo il messaggio lanciato da Chris Smalling nell’immediato post-partita. Il centrale difensivo inglese è andato a segno anche ieri sera, confermandosi sempre più leader ed anima della Roma di Mourinho. Proprio il difensore è stato scelto dal profilo social ufficiale della Roma come volto copertina della vittoria, la società giallorossa ha twittato il commento dell’ex Manchester United. Ha dichiarato Smalling: “Siamo felici della vittoria, sappiamo che possiamo giocare meglio ma i tre punti di oggi sono troppo importanti”. Boniek a sua volta prende la palla al balzo, retwittando il post ed aggiungendo: “Giusto, ma ricordatevi di giocare meglio.”