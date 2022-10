Calciomercato Roma, futuro Abraham e Chelsea: indizio in quota

Calciomercato Roma, indizio in quota sul futuro di Tammy Abraham e l’ipotesi ritorno al Chelsea. Ecco cosa filtra dagli addetti ai lavori.

La stagione di Tammy Abraham non è iniziata nel migliore dei modi dal punto di vista realizzativo in casa Roma. La punta inglese, rivelazione della scorsa stagione, ha fin qui collezionato un magro bottino di reti. Appena due le marcature a fronte delle prime dieci gare trovate, numeri diversi dalla media realizzativa dello scorso anno. Il futuro del numero 9 giallorosso in ottica calciomercato è ancora tutto da scrivere, il Chelsea mantiene una clausola da 80 milioni per riacquistare l’attaccante inglese, esercitabile la prossima estate.

La scorsa stagione è stata da incorniciare per Tammy Abraham, autentico trascinatore della Roma di Mourinho. Il bottino del primo anno alla corte dello Special One parla chiaro: 17 reti in 37 presenze in maglia giallorossa. Quest’anno in fase realizzativa il numero 9 inglese sembra esser partito col freno a mano tirato, solo due reti in 10 presenze finora. Mourinho si aspetta i suoi gol, soprattutto dopo l’infortunio che ha messo Ko Paulo Dybala. L’attaccante ex Chelsea continua a dimostrarsi generoso e determinato in campo, in attesa di ritrovare quell’ istinto killer sotto porta che lo riproietti verso i livelli dello scorso anno.

Calciomercato Roma, Abraham e la clausola del Chelsea: indizio clamoroso

Impossibile dimenticare poi come il Chelsea abbia l’opzione sull’eventuale recompra del numero 9 della Roma. Il club londinese può esercitare una clausola da 80 milioni di euro per riportare in Premier League l’attaccante giallorosso. Ora, secondo quanto filtra dalle quote degli analisti di calciomercato, la rotta dei Blues potrebbe riservare sorprese per l’attacco del futuro. Il club inglese, secondo i dati riportati da Betfair, sarebbe in pole position per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 del Manchester United è stato accostato anche alla Roma, ma la quota che lo vedrebbe vestire la maglia dei Blues è davvero bassa. Il passaggio del portoghese al Chelsea viene quotato 4 volte la posta in gioco, lo scenario allontanerebbe con decisione l’ipotesi di un esborso milionario per riportare Abraham nella capitale del Regno Unito.