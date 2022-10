Calciomercato Roma, Ronaldo torna in ‘quota’: stanno dando i numeri

Calciomercato Roma, torna in ‘quota’ la suggestione Cristiano Ronaldo in casa giallorossa. Sul futuro del portoghese si torna a dare i numeri.

Dopo le voci che si sono rincorse per tutta l’estate l’ipotesi Cristiano Ronaldo alla Roma sembra convincere nuovamente gli addetti ai lavori del calciomercato. In Inghilterra non è sfuggita la clamorosa quota legata al prossimo club dell’attaccante portoghese, in rotta di collisione con Erik ten Hag al Manchester United. Il numero 7 si è reso autentico di un gesto clamoroso, abbandonando il campo dalla panchina prima del triplice fischio nella vittoria contro il Tottenham. Quello che impressiona oggi è la quota che lo vedrebbe vestire i colori della Roma, davvero clamorosa.

Rapporti decisamente tesi tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United. Il portoghese non è soddisfatto del minutaggio che gli sta concedendo il neo allenatore Erik ten Hag e lo ha clamorosamente fatto capire nell’ultima sfida dei Red Devils. Il 37enne ha abbandonato la panchina della squadra inglese prima della fine della gara contro il Tottenham, un gesto che ha fatto molto rumore in Premier. E tanto rumore lo fanno anche le quote sulla sua prossima squadra, la Roma viene tirata nuovamente in ballo per il futuro del portoghese.

Calciomercato Roma, la ‘quota’ di Ronaldo è clamorosa: stanno dando i numeri

La scorsa estate l’attaccante ex Juventus sembrava ad un passo dal ritorno in Serie A, prima la Roma e dopo il Napoli erano state piste accostate al futuro del portoghese. Nessun clamoroso ritorno nel campionato italiano si è poi materializzato, il numero 7 è rimasto alla corte di ten Hag in casa Manchester United. Ma i rapporti oggi sono tornati piuttosto tesi con l’attaccante portoghese, e gli analisti di previsioni del calciomercato rispingono il numero 7 alla Roma. Secondo Betfair il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma viene quotato 5 volte la posta in palio. L’ipotesi è la più appetibile, seconda solo ad un passaggio di casacca in Premier League ma al Chelsea. Un’operazione che sembra piuttosto fantasiosa ma che invece convince ancora una volta gli addetti ai lavori, su Cristiano Ronaldo alla Roma si ricominciano a ‘dare i numeri’ .