Calciomercato Roma, addio De Paul: arriva la sentenza ufficiale

Il calciatore, obiettivo di calciomercato della Roma, potrebbe rimanere nel club nonostante sembrasse indirizzato a lasciare la squadra

Il centrocampo della Roma è stato rinforzato molto nell’ultima sessione di calciomercato, grazie alle trattative concluse da Tiago Pinto. Il general manager dell’area sportiva dei giallorossi ha portato a termine tanti affari che hanno portato molti talenti nella Capitale. I due dedicati alla linea mediana sono quelli di Georginio Wijnaldum e Nemnaja Matic. È stato lo stesso José Mourinho a richiederli, soprattutto il serbo, con cui ha già lavorato in altre due squadre. I due, infatti, si sono incontrati ai tempi del Chelsea e al Manchester United. In entrambe le squadre, è stato proprio lo Special One a richiedere il suo acquisto.

Il mediano ex Benfica è stato il primo nuovo giocatore della campagna acquisti, dopo essere approdato addirittura il 29 giugno a Roma. Oltre a lui, a rinforzare la rosa della Roma è stato Georginio Wijnaldum, preso in prestito dal Paris Saint-Germain. L’olandese è arrivato a titolo temporaneo per migliorare al meglio la linea mediana a disposizione di Mourinho. Solo la sfortuna, però, ha potuto rovinare i piani dello Special One, che ha perso il giocatore per infortunio poco prima della seconda giornata di campionato. Nel mirino di Pinto, poi, c’era stato anche Rodrigo De Paul, che poi è rimasto all’Atletico Madrid. Del su futuro ha parlato proprio il presidente del club, che ha allontanato le voci di trasferimento.

Calciomercato Roma, Cerezo parla della cessione di De Paul

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato ai microfoni di Radio Del Plata, durante la trasmissione Platea Baja. Il numero uno dei Colchoneros ha allontanato le voci sul trasferimento del centrocampista argentino, affermando di chiedere informazioni a chi ne parla, che evidentemente ne sa più di loro. All’Atletico non sanno nulla di una probabile partenza dell’ex Udinese che è considerato un buon giocatore con cui non ci sono problemi.