Calciomercato Roma, nuovo erede e addio: ex Lazio ‘decisivo’

Calciomercato Roma, l’erede finisce anche nel mirino di un altro club. L’ex Lazio è decisivo, gli ultimi aggiornamenti.

In questa fase i capitolini devono unicamente concentrarsi su quelle che sono le questioni di campo, consapevoli di trovarsi in un momento molto delicato e importante che porterà gli uomini di Mourinho ad affrontare prima della pausa per il Mondiale scogli quali Napoli, Hellas Verona o Lazio. Se abbiamo imparato a conoscere José in questi mesi, nella sua mente si profila attualmente il solo interesse per provare ad avere ragione della compagine di Spalletti, prima di concentrarsi poi anche sulle battute finali di un Europa League che nella Capitale si augurano di affrontare anche a inizio anno nuovo.

L’importanza della parentesi attraversata dalla Roma e non solo impedisce quindi di mantenere alta l’attenzione su quelle che sono le questioni di mercato. Questo anche grazie alla scaltrezza e la bravura di Pinto, abile nello sfoltire la rosa e corroborarla al punto tale da rendere la parentesi di riparazione del prossimo gennaio necessaria ma meno urgente rispetto allo scorso anno, quando erano a questo punto arrivate già diverse lamentele da parte di un José consapevole di avere una rosa limitata da un punto di vista numerico.

Calciomercato Roma, Vicario nel mirino anche di un club estero: ex Lazio ‘decisivo’

Questo non esclude comunque la possibilità di assistere ad accorgimenti e novità anche nelle prime quattro settimane del 2023, seppur con la consapevolezza che non si potrà discostare di molto da un obiettivo riparativo, ben lungi dalla copiosa ma attenta e intelligente campagna condotta in quel di Trigoria durante lo scorso trimestre estivo. Gran parte delle novità interesseranno, poi, soprattutto la prossima campagna del giugno-agosto 2023.

A quel punto, anche in base ai piazzamenti e i risultati ottenuti, Tiago Pinto e colleghi penseranno anche a come porre le basi per sostituire pian piano alcuni dei saggi elementi presenti in rosa, al fine di porre le basi per un futuro dalla lunga gittata, basato su giovani forti e promettenti. Senza perdere di vista l’osmosi tra gioventù e saggezza, diversi ruoli potrebbero essere plasmati, a partire da quello di un’estremità difensiva che, come già raccontatovi, potrebbe individuare in Gugliemo Vicario un degno erede di Rui Patricio.

Al momento non si è andati oltre rispetto alle “reclamazioni” dei tifosi ma, anche da questo punto di vista, non bisogna sottovalutare gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it. Il portiere dell’Empoli si è in quest’anno e mezzo distinto per grandi prestazioni e per una crescita che sembrerebbe poterlo destinare in piazza nobili.

La su citata fonte evidenzia però come il suo nome sia finito anche nell’ottica del Galatasaray, di certo non nuovo a portare tra le proprie fila degli ex Sere A. I giallorossi della Turchia starebbero infatti considerando anche il 13 di Zanetti come possibile erede dell’ex Lazio, Fernando Muslera.