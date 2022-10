Calciomercato Roma, sfida con l’Arsenal e offerta da 30 milioni

La proposta di Pinto per l’obiettivo di calciomercato è stata rispedita indietro dal club che non ha intenzione di cedere subito alla Roma

La Roma è sempre a caccia di nuovi talenti da poter sfruttare in campionato. Sono già tanti anni che i giallorossi fanno esordire diversi talenti della Primavera e, soprattutto, li compra da altre realtà italiane ed europee. Le giovanili del club giallorosso sono sempre state tra le migliori , soprattutto a livello Nazionale e quest0 ha permesso ai più giovani di diventare una risorsa anche per la prima squadra. Già Paulo Fonseca aveva fatto esordire diversi talentini nel corso della sua avventura nella Capitale e anche Mourinho sta percorrendo questa strada.

Lo Special One ha chiamato in causa molti calciatori giovani, acquistati anche dall’estero. Il più utilizzato, e importante della rosa, è Tammy Abraham che a 24 anni è già diventato uno dei punti di riferimento dei giallorossi. Oltre a lui, anche Nicolò Zaniolo è sempre al centro delle strategie di gioco, anche se il suo esordio si deve a Eusebio Di Francesco. Infine, Con José hanno giocato anche giovani come Christian Volpato, Edoardo Bove, ormai fisso in Prima squadra, e Nicola Zalewski, ala sinistra del centrocampo romanista. Per migliorare l’attacco, però, sembra che Mourinho abbia messo nel mirino un altro giovane di 21 anni, per cui non sono bastati 30 milioni.

Calciomercato Roma, lo Shakhtar rifiuta 30 milioni per Mudryk

Come riporta fichajes.net, infatti, la Roma aveva fatto un’offerta per Mykhaylo Mudryk, che però è stata rispedita al mittente. Lo Shakhtar non vuole cedere il suo gioiellino a un prezzo “così basso”, convinto che se questo mantenesse il livello di prestazioni, in estate potrebbe chiedere almeno 50 milioni. Una cifra importante per l’obiettivo di calciomercato della Roma, su cui ha messo gli occhi anche l’Arsenal. I Gunners hanno intenzione di mettere le mani sull’ucraino, che ha già segnato 5 gol e fornito 7 assist da ala sinistra in 10 partite, tra campionato e Champions League.