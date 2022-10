Emergenza campi in Serie A: la rivoluzione passa dall’Olimpico

Emergenza campi in Serie A e rivoluzione imminente. Le mosse per risolvere la delicata questione passano anche dallo stadio Olimpico di Roma.

I manti erbosi degli impianti sportivi italiani passano sotto la lente d’ingrandimento degli addetti ai lavori. In Serie A c’è una vera e propria emergenza che riguarda lo stato dei campi da gioco, la soluzione passa dalla rivoluzione completa con lo stadio Olimpico apripista. Anche in questa stagione in casa Roma ci sono stati fin troppi problemi muscolari per i calciatori, l’ultimo a fermarsi è stato un certo Paulo Dybala, capocannoniere e trascinatore della Roma di José Mourinho fin qui.

Il manto erboso dello stadio Olimpico è diventato un vero e proprio caso. L’ultimo infortunio muscolare ad aver fatto rumore, dopo quello della ‘Joya’ giallorossa, è stato quello di Ciro Immobile. Il numero 17 della Lazio ha accusato una lesione muscolare nella sfida contro l’Udinese, al pari di Dybala non sarà presente nel primo derby capitolino della stagione. Dopo lo stop dell’attaccante biancoceleste aveva tuonato Maurizio Sarri, minacciando dimissioni se non fossero stati presi provvedimenti sul prato dello stadio del Foro Italico. Subito dopo l’infortunio dell’attaccante campano c’è stato un primo vertice tra la Lazio ed i responsabili della manutenzione del manto erboso dell’Olimpico.

Emergenza campi in Serie A: anche lo stadio Olimpico si prepara al cambio

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento sul tema dell’emergenza campi in Serie A. La soluzione sempre più diffusa sembra essere quella di adottare un manto erboso ibrido, un misto di erba naturale e sintetica che garantirebbe una resa migliore. Anche lo stadio Olimpico si prepara a questa sorta di cambio d’abito e la rivoluzione può essere dietro l’angolo. In previsione della sosta Mondiale si effettuerà un nuovo intervento di rizollatura. Per il passaggio completo all’ibrido si dovrà aspettare la prossima stagione, a partire dal 2024 il manto dello stadio Olimpico potrà conoscere la rivoluzione totale.