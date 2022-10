Roma-Napoli, Spalletti ne perde un altro: infortunio muscolare

Roma-Napoli si avvicina e Luciano Spalletti perde un nuovo calciatore. Il report ufficiale della squadra azzurra parla di un altro infortunio muscolare.

In Serie A continuano a piovere infortuni, in alcuni casi vere e proprie tegole per gli allenatori. In casa Roma il caso più recente ed eclatante riguarda Paulo Dybala, fermato da una lesione muscolare nella gara interna contro il Lecce. Il talento argentino non scenderà in campo contro il Napoli e salterà anche il derby contro la Lazio, orfana a sua volta di Ciro Immobile. In casa partenopea mister Luciano Spalletti, ex di giornata, perde un nuovo calciatore causa infortunio muscolare. Il report ufficiale da Castel Volturno.

Roma-Napoli si avvicina, big match dell’undicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Domenica sera, con fischio d’inizio alle 20:45, la squadra giallorossa ospiterà i partenopei. La squadra guidata da Luciano Spalletti fin qui si è resa protagonista di una partenza stagionale ad altissimi livelli. Zero sconfitte fin qui, vetta in solitaria in Serie A ed in Champions League per la squadra del tecnico toscano ex Roma. Le attenzioni di Spalletti continuano a rimanere alte sull’infermeria degli azzurri, e da Castel Volturno si registra un nuovo stop muscolare.

Roma-Napoli, nuovo infortunio muscolare per Spalletti: Sirigu out

La squadra partenopea prepara la sfida dell’Olimpico. José Mourinho sogna lo sgambetto alla capolista, che al momento dista appena quattro punti dalla quarta posizione occupata dalla Roma. Luciano Spalletti dovrà fare a meno sicuramente del difensore centrale Rrahmani, ma non solo. Le condizioni di Zambo Anguissa sembrano annunciare il forfait del centrocampista nella sfida dell’Olimpico, ancora terapie e lavoro personalizzato come si legge dal report ufficiale. E da Castel Volturno si segnala un nuovo stop muscolare, a restare fermo ai box è il portiere ex Genoa, Salvatore Sirigu. Il report dal centro d’allenamento del Napoli sottolinea come il secondo portiere degli azzurri abbia effettuato solo palestra e terapie dopo un risentimento muscolare.