Calciomercato Roma, ennesimo sgarbo a Pinto per il colpo a zero

Il general manager della Roma dovrà aspettare prima di poter abbracciare uno dei suoi obiettivi di calciomercato da tempo nel mirino

La stagione in corso ha preso il via con dieci partite di Serie A già giocate e ben quattro di Europa League. La Roma si sta preparando al meglio per affrontare le ultime prima dello stop del campionato che ci sarà a novembre a causa del Mondiale. La Fifa ha deciso di organizzare il torneo in Qatar, ma per farlo sarà necessario approdare nel paese della Penisola araba in inverno. Il motivo? Le temperature elevate e proibitive che si sarebbero incontrate se la competizione fosse giocata in estate. Per evitare di giocare in un clima ostile, la federazione calcistica internazionale dell’associazione ha deciso di giocare tra novembre e dicembre.

In questa finestra con le competizioni ferme, i giallorossi andranno in Giappone dove parteciperanno a una tournée per non perdere la forma fisica. In quelle settimane, però, Tiago Pinto dovrà occuparsi del calciomercato che apre a gennaio. Il general manager dell’area sportiva della Roma ha già in mente diversi colpi da portare a segno, con uno che è destinato ad approdare a Trigoria. Si tratta di Ola Solbakken, per cui sembra esserci un accordo da diversi mesi.

Calciomercato Roma, il Bodo non farà partire Solbakken

La Roma, infatti, sperava di poter utilizzare il norvegese già a partire da novembre, durante la tournée. Come riporta La Repubblica, però, il Bodo/Glimt non ha alcuna intenzione di far partire l’attaccante prima della scadenza del contratto. Continuano, quindi, gli attriti tra le due società, che si sono affrontate in Conference League la scorsa stagione. Il rapporto si sarebbe incrinato a causa della disputa tra Nuno Santos e l’allenatore dei norvegesi Kjetil Knutsen avvenuta al termine di un match. Quell’episodio ha creato astio nei confronti della Roma e per questo motivo il Bodo non ha intenzione di far partire Solbakken, facendo l’ennesimo sgarbo ai giallorossi. Il ventitreenne arriverà quindi a gennaio, quando potrà firmare un contratto di due anni e mezzo a poco più di un milione di ingaggio.