Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: “faccia a faccia” con Pinto

Il prolungamento del contratto dell’attaccante della Roma è uno degli argomenti più importanti per quanto riguarda il calciomercato

La Roma domenica scende in campo contro il Napoli in uno dei big match più importanti della stagione. La squadra allenata di Spalletti, infatti, è quella che esprime il miglior calcio in Italia e soprattutto è quella che vince e convince. Sono ben 6 le vittorie racimolate fino ad ora dagli azzurri, che hanno pareggiato solo due match e persi zero. Uno score importante per il Napoli che siede al primo posto della classifica con 26 punti e 25 gol fatti in 10 partite totali.

Proprio con il Napoli è arrivato l’ultimo gol in casa di Nicolò Zaniolo che ora vuole tornare a tutti i costi a esultare. La sua ultima rete, infatti, porta una data particolare: 25 maggio 2922, il giorno di Tirana, che ha fatto esultare tutti i tifosi romanisti per un’estate intera. All’Olimpico bisogna tornare al 2019 per vedere Nicolò sul tabellino dei marcatori, la partita era Roma-Napoli e si è giocata di domenica. La carica di Zaniolo è tanta in vista della gara e lo dimostra anche la rete fatta in allenamento, un sinistro al volo sotto al sette che non ha lasciato scampo a Boer.

Calciomercato Roma, Zaniolo cerca il rinnovo: parteciperà ai discorsi con Pinto

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante numero 22 ha messo nel mirino il rinnovo che vuole meritarsi nelle ultime gare che mancano prima dello stop per il Mondiale. Poi, Nicolò partirà per il Giappone con il resto della squadra e parteciperà anche ai discorsi per il rinnovo. Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, l’agente del giocatore, hanno cominciato da diverse settimane a incontrarsi per discutere del prolungamento, che continuerà a essere l’argomento centrale anche per tutto il mese prossimo.