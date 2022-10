TV PLAY | Italia ripescata ai Mondiali: “Le cose stanno così”

Suggestione ripescaggio per l’Italia di Roberto Mancini in vista dei Mondiali in Qatar. In diretta arriva il retroscena sulla questione Iran.

Nelle scorse ore si è riacceso il dibattito circa l’esclusione dell’Iran dai Mondiali di calcio in Qatar. L’ipotesi ha riacceso le speranze di un eventuale ripescaggio per l’Italia di Roberto Mancini, vincitrice dell’Europeo ma estromessa dalla competizione internazionale dopo aver perso i play-off. Sul caso legato alla nazionale iraniana è intervenuto l’esperto di calcio iraniano, Saman Javadi, intervistato ai microfoni della TV PLAY di Calciomercato.it: spunta il retroscena su come stanno le cose in Medio Oriente.

L’ipotesi ripescaggio Italia è tornata ad infiammare il web nelle scorse ore in vista dei Mondiali in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini, estromessa per la seconda volta di fila dalla competizione, può davvero sperare in un ribaltone così clamoroso? Tutto sembra legato alle vicende dell’Iran, che sta vivendo una vera e propria scossa sui temi dei diritti umani e violenza sulle donne. Se la FIFA dovesse decidere per l’esclusione della nazionale iraniana dai Mondiali in Qatar potrebbe accedersi una piccola speranza di ripescaggio per gli Azzurri di Mancini. Sul tema è intervenuto l’esperto di calcio iraniano Saman Javadi, intervistato dai microfoni della TV PLAY di Calciomercato.it.

TV PLAY| Iran estromesso e Italia ripescata: l’annuncio in diretta fa chiarezza

Javadi ha svelato un retroscena sulla lettera diffusa da attivisti ed intellettuali iraniani che chiede l’estromissione della Nazionale dai Mondiali in Qatar. Ecco il quadro dettagliato: “La fonte che ha rilanciato la questione è Iran International, ed è estera, non iraniana. Sono giornalisti che non hanno base in Iran, spesso scappati dal paese.” Aggiunge l’esperto di calcio in Iran: “La richiesta firmata è firmata da altri 149 dissidenti, nessuno di loro è in Iran. Molti potrebbero dire “Quale iraniano firmerebbe una lettera come questa essendo li?” Visto che non c’è una libertà di espressione. ” Ecco come stanno le cose nel paese mediorientale: “Per quanto riguarda il calcio, sebbene gli iraniani siano presi da altro, nessuno si sognerebbe di dire di escludere l’Iran dai Mondiali. Il Qatar è di fronte all’Iran, sono abituati ad andare in Qatar in vacanza o per business…”