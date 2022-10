Roma-Lazio, infortunio in allenamento e ansia derby

Il derby tra Roma e Lazio, in programma il 6 novembre potrebbe perdere cominciare senza un giocatore finito ai box negli ultimi allenamenti

La Roma domenica scende in campo contro il Napoli allo Stadio Olimpico con l’obiettivo di mettere da parte anche un solo punto molto importante contro i capolisti. Gli azzurri di Spalletti, infatti, sono al primo posto in Serie A dopo dieci giornate con otto vittorie e due pareggi. Zero sconfitte per Osimhen e compagni, che ancora non si sono fermati in campionato. I big match per la Roma, però, non si fermano qui. Dopo le gare di Europa League e quella con il Verona c’è il derby con la Lazio.

La partita contro i biancocelesti è molto importante, soprattutto per i tifosi che vogliono vincere la stracittadina della Capitale. Il match contro Milinkovic-Savic e compagni è molto importante anche per quanto riguarda la classifica. La Lazio, infatti, è cresciuta negli ultimi anni e ha raggiunto le ambizioni dei giallorossi, diventando proprio una concorrente diretta almeno per l’accesso in Champions League. Per questo motivo batterli sarebbe molto importante. Alla partita non prenderà parte Ciro Immobile per infortunio e in queste ore è arrivata la notizia di un altro stop.

Roma-Lazio, Sarri perde Marcos Antonio: oggi gli esami

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri in allenamento ha ritrovato Patric e Radu, ma ha perso Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano ex Shakhtar è alle prese con un problema al polpaccio sinistro e potrebbe saltare Roma-Lazio. Oggi il ventiduenne dovrebbe svolgere gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. In caso di forfait, comunque, Sarri non perderebbe uno degli insostituibili, visto che fino ad ora Marcos ha giocato solo due partite da titolare e tanti spezzoni di gara.