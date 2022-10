TV PLAY | Verdetto su Roma-Napoli: “Mourinho come Klopp”

Roma-Napoli è già iniziata e spunta il verdetto col paragone tra Mourinho e Jurgen Klopp. Il giornalista non sembra avere alcun dubbio.

L’undicesima giornata di Serie A servirà come piatto forte la sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli. La squadra giallorossa attende quella allenata da Luciano Spalletti, attualmente capolista in solitaria in Serie A. I partenopei fin qui si sono resi protagonisti di una partenza a livelli incredibili, zero sconfitte e vetta anche nel girone di Champions League. Il Napoli arriva all’esame Roma lanciatissimo, e José Mourinho sogna lo sgambetto all’ex tecnico giallorosso. In diretta è arrivata la sentenza sulle due proprietà coinvolte nella sfida e non solo, lo Special One viene paragonato a Jurgen Klopp, ecco perché.

Roma-Napoli infiamma l’undicesimo turno della Serie A. La sfida tra giallorossi e partenopei ha il profumo d’alata classifica, il Napoli è primo in solitaria con 26 punti in dieci giornate. La Roma è balzata al quarto posto dopo la vittoria di misura in casa della Sampdoria, ed insegue gli azzurri a meno quattro punti. L’occasione per José Mourinho è unica per restare agganciati ai piani altissimi della classifica. La sfida è già iniziata sul web e spunta il verdetto sulle due società e non solo. Ecco le parole del giornalista Paolo de Paola, intervenuto ai microfoni di TV PLAY di Calciomercato.it.

TV PLAY| Verdetto sulle proprietà di Roma e Napoli e non solo

Il giornalista non ha dubbi nel paragone tra De Laurentiis e i Friedkin: “De Laurentiis è meglio di Al-Khelaifi, del PSG e del City, è questo il paragone. I Friedkin sono un paragone modesto, devi fare un confronto con i grandi del calcio globale..” De Paola esalta il tecnico sulla panchina partenopea: “L’allenatore giusto è fondamentale, a Spalletti sono stati tolti quattro pezzi importanti e sta facendo giocare la squadra come fosse dieci anni che giocano assieme, questo è il grande merito di Spalletti.” Infine non mancano elogi anche all’operato di José Mourinho: “La capacità di Mourinho è stata quella di prendere anche qualcosa di buono da altri grandi tecnici come Klopp. La densità che fa gli permette di ripartire in velocità con idee chiarissime, sembra il miglior Liverpool di Klopp”.