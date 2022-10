Esclusione Iran e ripescaggio Italia, aumenta il pressing alla FIFA

La Federcalcio mondiale è sommersa dalle richieste per l’esclusione della Nazionale asiatica, che potrebbe portare al ripescaggio dell’Italia

In queste ore la Fifa sta vivendo momenti difficili per quanto riguarda il Mondiale 2o22. In Qatar tra qualche settimana va in scena la manifestazione più famosa e importante per il calcio. Le Nazionali qualificate, infatti, si sfideranno per decretare qual è attualmente la più forte di tutte. Un evento che attira milioni e milioni di appassionati che per la prima volta si ritroveranno tutti insieme in inverno ad assistere alle partite. A metà novembre si fermeranno tutti i campionati professionistici per permettere ai giocatori di raggiungere il Paese della Penisola araba e dare via al mondiale, non senza polemiche.

Sin dai suoi primi giorni di vita, il Mondiale 2022 ha generato polemiche per la scelta di giocare in Qatar. Ora, però, le pressioni sulla fifa sono aumentato ancora di più a causa di quello che sta succedendo in Iran. In molti stanno richiedendo l’esclusione della Nazionale asiatica, colpevole di violare i diritti umani. Una possibile esclusione dell’Iran potrebbe favorire l’Italia per un ipotetico ripescaggio, anche se ci sono altre Nazionali che potrebbero usufruirne.

Esclusione Iran e ripescaggio Italia, nessuna comunicazione alla Figc

Secondo quanto riporta La Stampa, il pressing sulla Federation Internationale de football association è aumentato sempre di più, anche se la questione non è in agenda. Inoltre, il fatto che preoccupa di più i tifosi italiani è che alla Figc non è arrivata nessuna comunicazione su un ipotetico ripescaggio. Tutto dovrà essere monitorato fino all’ultimo, aspettando eventuali evoluzioni improvvise. A poche settimane dal via della kermesse, però, non si è ancora mosso nulla.