Roma-Napoli, stoccata Mou a Spalletti e allarme Pellegrini

Roma-Napoli, beffa Osimhen per la squadra giallorossa. I partenopei escono vincitori dallo stadio Olimpico, ecco le parole di Mou a fine gara

Il Napoli esce con i tre punti dallo stadio Olimpico, battuta di misura la Roma di José Mourinho. Decisiva la rete di Victor Osimhen, che all’80esimo minuto ha freddato Rui Patricio dopo l’unica sbavatura di Chris Smalling nella gara. Dopo la vittoria della squadra campana, sempre più capolista in Serie A, José Mourinho ha commentato la sfida ai microfoni DAZN e poi in conferenza stampa. Spunta la stoccata all’ex Spalletti e c’è anche l’allarme sulle condizioni fisiche del numero 7 della Roma, Lorenzo Pellegrini.

Le parole di Mourinho ai microfoni DAZN esprimono l’amarezza dello Special One: “Volevo vincere come hanno fatto loro. 2 tiri in porta e un gol. Partita equilibrata e difficile, ma controllata. Dopo tanti gialli eravamo in difficoltà, nel secondo tempo nella loro occasione più importante Cristante avrebbe potuto fermare l’azione se non fosse stato ammonito.”

Sulle condizioni fisiche della squadra giallorossa: “Eravamo stanchi e con poche soluzioni in panchina per avere lo stesso livello di prestazione. Karsdorp ha giocato a sorpresa e non era in grado di giocare 90 minuti. Anche Spinazzola, Pellegrini mi ha chiesto il cambio perché sentiva dolore al flessore, Matic era infortunato e non si è allenato. ”

Roma-Napoli, Mou parla di vittoria immeritata e lancia l’allarme Pellegrini

Sul risultato finale e la prestazione giallorossa: “Partita controllata contro una grande squadra, sento un sentimento di ingiustizia.” Frecciata a Lozano: “Come si chiama quello che si butta sempre?” e sulla prestazione del Napoli Mou non ha dubbi: “Vittoria immeritata”. In seguito in conferenza stampa, lo Special One ha fatto chiarezza sull’episodio di tensione tra l’arbitro Irrati e Rick Karsdorp. Ecco la ricostruzione del tecnico portoghese: “Non è stato espulso, è stato espulso il preparatore atletico. Ma Lozano ha aggredito uno dei miei.” Su Abraham: “Succede spesso che un giocatore in determinati momenti della carriera o della stagione hanno questo tipo di situazioni. Possiamo trovare altri nomi di giocatori bravi in Serie A o all’estero che hanno momenti in cui non sembrano bravi come sono in realtà.”