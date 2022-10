Calciomercato, Cristiano Ronaldo via gratis: le condizioni dello United

Si accendono i riflettori del calciomercato sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese è vicino all’addio al Manchester United, che pone le condizioni

La frattura sembra insanabile tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United. I fari del calciomercato si accendono nuovamente sull’attaccante portoghese, già la scorsa estate in odore d’addio con i Red Devils. In vista della sessione invernale il futuro del 37enne ex Juventus torna ad infiammare gli scenari del calciomercato. Dall’Inghilterra arriva una nuova conferma: tutto pronto per l’addio tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United. Il club inglese avrebbe deciso anche di risolvere anticipatamente il contratto del portoghese: ecco a quali condizioni.

Pesante conferma dal campionato inglese: il Manchester United e Cristiano Ronaldo sono pronti al divorzio. I dissidi tra l’attaccante portoghese, tornato in Premier dopo l’esperienza alla Juventus, ed il nuovo allenatore ten Hag sembrano insormontabili. Il 37enne era finito alla ribalta delle cronache per aver abbandonato la panchina dei Red Devils prima del triplice fischio della gara contro il Tottenham. Il portoghese poi non è stato convocato nella super sfida tra Manchester United e Chelsea ed ora l’addio sembra davvero ad un passo, considerata la scadenza del contratto il prossimo anno.

Calciomercato, Ronaldo libero a parametro zero: lo United ha deciso

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it, che rilancia quanto svelato da “The Atelthic” la frattura tra Erik ten Hag e l’attaccante portoghese è insanabile e potrebbe celare un nuovo scenario in vista di gennaio. Il club inglese concederebbe il via libera all’addio a zero a Cristiano Ronaldo solo ad una determinata condizione. L’esoso contratto che lega il lusitano ai Red Devils dovrà essere risolto di comune accordo. Questo passaggio potrebbe cambiare completamente il futuro di CR7 dopo il Mondiale in Qatar. Nei giorni scorsi era tornato in ‘quota’ un passaggio di Cristiano Ronaldo alla corte di José Mourinho, come reagiranno ora gli esperti di calciomercato sul futuro del portoghese?