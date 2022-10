Calciomercato Roma, richiesta ufficiale Conte: allerta Paratici per gennaio

Calciomercato Roma, la richiesta ufficiale è arrivata ieri direttamente da Antonio Conte. Allerta Paratici per gennaio

“Non siamo una squadra con la profondità sufficiente per affrontare competizioni come la Premier League e la Champions. Ma questa non è una cosa contro il club, assolutamente. Conoscevamo la situazione perché ho parlato con il club e, se ricordate bene, a inizio stagione vi ho detto che dovevamo andare passo dopo passo e che c’era bisogno di tempo e pazienza.” Parole e musica di Antonio Conte, che proprio a perdere non ci sta, e che ha commentato in questo modo, al termine della gara contro il Newcastle, costata la seconda sconfitta in una settimana per gli Spurs, il momento della sua squadra.

Ha chiesto insomma rinforzi l’allenatore italiano, avvertendo Paratici e tutto il club. Per giocare al massimo servono elementi importanti. E siccome gennaio è vicino e siccome a gennaio il Tottenham ha fatto capire già che si può muovere senza problemi, allora occhio alla possibilità di poter affondare il colpo su Zaniolo.

Calciomercato Roma, la richiesta di Conte

Nel mercato di riparazione del 2022, gli Spurs hanno fatto spesa in Italia, soprattutto alla Juventus, prendendo Kulusevski e Bentancur. Oggi, TuttoSport, sottolinea come anche McKennie sempre in casa bianconera, potrebbe essere richiesto il prossimo mese. E siccome Zaniolo, già la scorsa estate, è stato accostato in maniera insistente al club inglese, allora Paratici potrebbe pure cercare un affondo.

Soprattutto, non lo dimentichiamo, per quelli che sono i problemi in fase di rinnovo del giocatore giallorosso, con Pinto e Friedkin che adesso hanno dei dubbi anche per via di alcune prestazioni che di certo non convincono tutti. Qualora il Tottenham dovesse bussare alla porta di Trigoria, con quell’assegno di 50 milioni di euro che Pinto ha chiesto in estate, ci sono pochi dubbi che la Roma prenderà in seria considerazione l’offerta. Occhio quindi, tutto potrebbe capovolgersi molto presto.