Coppa Italia, Roma-Genoa: data e orario ufficiali

Coppa Italia 2022/23, ufficiale data e orario del primo appuntamento della Roma. Ecco quando ci saranno gli ottavi di finale contro il Genoa.

Giornata di ufficialità da parte della Lega Serie A. La Roma, dopo aver conosciuto anticipi e posticipi del campionato italiano, ora scopre anche quando scenderà in campo per il debutto in Coppa Italia. La squadra giallorossa attende il Genoa di Blessin, uscito vincitore dal turno precedente contro la Spal di Daniele De Rossi. Ecco quando ci sarà la sfida valida per gli ottavi di finale della Roma contro la squadra ligure, in programma allo stadio Olimpico.

La Lega Serie A, dopo aver comunicato anticipi e posticipi dalla 19esima alla 21esima di campionato, ha ufficializzato i prossimi impegni della Coppa Italia. La competizione nazionale è arrivata allo step degli ottavi di finale, quando in campo scendono le big della massima serie italiana. La Roma dovrà vedersela col Genoa di Blessin, attualmente capolista in Serie B insieme alla sorpresa Frosinone. Ecco quando ci sarà il primo impegno dei giallorossi nella competizione.

Ottavi Coppa Italia, ufficiale data e orario di Roma-Genoa

Sarà il Genoa di Blessin il primo ostacolo per la Roma di José Mourinho. La squadra ligure ha superato la Spal ai sedicesimi di finale della Coppa Italia. La squadra ferrarese, allenata da Daniele De Rossi, si è arresa per 1-0 al Marassi ai rossoblu che ora faranno visita alla Roma allo stadio Olimpico. La sfida alla capolista della Serie B andrà in scena giovedì 12 gennaio alle ore 21. La vincente della sfida affronterà, nei quarti di finale della Coppa Italia, chi avrà la meglio tra Napoli e Cremonese, gara che si disputerà invece il 17 gennaio allo stadio Maradona di Napoli.