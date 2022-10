Anticipi e posticipi Serie A, ufficiale: il nuovo calendario della Roma

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente nuove date ed orari per anticipi e posticipi in campionato. Ecco il nuovo calendario della Roma.

La squadra giallorossa è reduce dalla cocente sconfitta interna contro il Napoli. I partenopei si sono imposti per 0-1 allo stadio Olimpico, confermandosi imbattuti ed in vetta al campionato italiano. La Roma deve ritrovare da subito la vittoria, a partire dalla trasferta finlandese in Europa League. Sul campo dell’Helsinki i giallorossi sono obbligati a ritrovare i tre punti, pena l’esclusione dalla competizione europea. Nel frattempo da poco la Lega Serie A ha diramato i nuovi anticipi e posticipi del campionato italiano. Ecco come cambia il calendario della Roma.

La Roma è incappata nella terza sconfitta in campionato, la seconda davanti al pubblico di casa. I giallorossi sono stati battuti di misura dal Napoli di Luciano Spalletti, sempre più lanciato in cima alla classifica ed imbattuto in stagione sia in Serie A che in Champions League. La gara dell’Olimpico è stata decisa dal graffio vincente di Victor Osimhen, che ha condannato la Roma al sorpasso della Lazio, corsara a Bergamo ed ora due punti avanti alla squadra di José Mourinho. In attesa della gara di Europa League sul campo dell’Helsinki, con la Roma obbligata alla vittoria, sono uscite date ed orari delle future giornate in Serie A.

Serie A, ufficiale: anticipi e posticipi della Roma dalla 17° alla 21°

Ecco quando scenderà in campo la Roma dopo la sosta del Mondiale in Qatar. Il campionato italiano si fermerà da metà novembre ai primi di gennaio. L’ultima gara dei giallorossi prima della lunga sosta sarà in casa contro il Torino. La prima gara del 2023 vedrà invece la Roma ospitare allo stadio Olimpico il Bologna di Thiago Motta, prima del big match di San Siro in casa del Milan.

GIORNATA 17^

Domenica 8 gennaio ore 20:45 – Milan-ROMA

GIORNATA 18^

Domenica 15 gennaio ore 20:45- ROMA-Fiorentina

GIORNATA 19^

Domenica 22 gennaio ore 19:00 – Spezia-ROMA

GIORNATA 20^

Domenica 29 gennaio ore 20:45 – Napoli-ROMA

GIORNATA 21^

Sabato 4 febbraio ore 18:00- ROMA-Empoli