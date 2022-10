Roma-Napoli, testa a testa con Karsdorp: la decisione di Irrati

Il terzino destro dopo il triplice fischio ha spintonato l’arbitro mentre questo estraeva il cartellino rosso per un preparatore atletico

Come tutti potevano aspettarsi, Roma-Napoli non è stata una partita tranquilla. A dimostrarlo è stata la confusione dopo il triplice fischio di Irrati, che ha visto protagonista il direttore di gara e il terzino destro Rick Karsdorp. Al termine della partita, infatti, le temperature sono tornate alte a causa di un battibecco, che hanno portato l’olandese a scontrarsi con l’arbitro di Firenze.

L’episodio è solo la dimostrazione di come la gara in campo sia stata molto combattuta. Entrambe le squadre, infatti, non si sono risparmiate, soprattutto nel secondo tempo, quando con l’alzarsi dei ritmi si sono alzare anche le temperature. La gara, che era difficil e e a rischio già dalla vigilia, è diventata nervosa per alcuni atteggiamenti dei giocatori. Un esempio lampante è il trattamento di Gianluca Mancini a Khvicha Kvaratskhelia, colpevole di essere andato giù troppo facilmente su un contrasto. Il comportamento del georgiano non è piaciuto per niente al difensore centrale, che diverse volte ha fatto valere la sua posizione.

Roma, Irrati ha capito il gesto di Karsdorp

Anche gli altri giocatori della Roma hanno mostrato nervosismo nei confronti di quelli del Napoli, con Lozano che ha acceso il finale di gara. Secondo quanto riporta José Mourinho, il messicano ha cominciato a discutere con i giocatori della Roma proprio dopo il triplice fischio. Un atteggiamento che non è piaciuto al preparatore atletico Rapetti, che si è andato a lamentare con l’arbitro ed ha rimediato l’espulsione. Un episodio che non è piaciuto a Karsdorp, che è tornato protagonista. Nella concitazione, l’olandese si è avvicinato all’arbitro che ha pestato involontariamente il suo piede. Rick per liberarsi ha spintonato l’arbitro, con chi gli era intorno che si è spaventato. Il pericolo, infatti, potrebbe essere una squalifica perché spintonare un avversario è vietato, figuriamoci un direttore di gara. Secondo la Gazzetta dello Sport, Irrati sembra aver capito il gesto dell’ex Feyenoord e non ha intenzione di prendere provvedimenti.