TV PLAY| Stoccata a Mourinho dopo Roma-Napoli: “Sa di mentire”

La sconfitta della Roma contro il Napoli ha sollevato critiche alla squadra giallorossa, ancora impalpabile in attacco. Ecco la stoccata in diretta a Mou

Ieri sera il Napoli è uscito con i tre punti dallo stadio Olimpico. Nuova dimostrazione di forza della squadra partenopea, attualmente capolista in solitaria in Serie A ed ancora imbattuta in stagione. La squadra allenata da Luciano Spalletti, ex Roma fischiatissimo dall’Olimpico, si è imposta di misura su quella giallorossa grazie alla rete inventata da Victor Osimhen. La gara dello stadio Olimpico ha visto i giallorossi ancora una volta troppo sterili in attacco, non riuscendo a tirare neanche una volta verso la porta difesa da Alex Meret.

Quella dell’Olimpico è stata una gara vissuta intensamente, ritmi alti e tante emozioni. A testimonianza del trasporto della gara i cartellini gialli sventolati ad entrambi i tecnici, prima a Mourinho e poi a Spalletti dal direttore di gara Irrati. L’arbitro toscano si è reso protagonista anche di un acceso diverbio con la panchina giallorossa al triplice fischio, con il faccia a faccia a brutto muso con Rick Karsdorp. Dopo la sconfitta Mourinho ha parlato di“Vittoria immeritata”, sottolineando quanto la condizione fisica e gli infortuni abbiano inciso nella gara. Ecco l’analisi del giornalista e speaker radiofonico, Carlo Alvino, intervistato dai microfoni della TV PLAY di Calciomercato.it.

TV PLAY| Onda di polemiche dopo Roma-Napoli: “Mou sa di mentire”

Il giornalista campano è intervenuto in diretta dopo la vittoria del Napoli in casa della Roma. Il giudizio sullo Special One è netto: “Mourinho da sempre è un affabulatore. Non lo contesto perchè a fare quello che fa lui ci vuole mestiere, portare le masse dalla sua parte che lo erigono a Vate.” Continua Alvini sul tema: Una situazione che abbiamo già vissuto, ma mi è simpatico. Anche se sulla partita mente sapendo di mentire: è fatto così, il suo stile lo conosciamo.”