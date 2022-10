Roma-Napoli, tensione nel finale: lunga squalifica in arrivo

Roma-Napoli, i momenti di tensione dopo il fischio finale potrebbero portare ad una lunga squalifica. Conferme su Karsdorp graziato

Potrebbe portare ad una lunga squalifica la tensione, subito dopo il fischio finale di Roma-Napoli. Se per quanto riguarda Karsdorp, arrivano conferme che s’è trattato solamente di un malinteso con Irrati che non avrebbe scritto nulla sul proprio referto, la situazione invece sembra essere decisamente diversa per quanto riguarda un membro dello staff di José Mourinho.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti, il preparatore atletico dei giallorossi, Rapetti, avrebbe aggredito verbalmente il direttore di gara e per lui si prospetta un lungo stop. Insomma, la coda polemica qualche strascico lo dovrebbe in ogni caso lasciare. E questo fortunatamente, o almeno si spera, non riguarderà nessun giocatore della rosa dello Special One, già ridotta all’osso per via dei vari infortuni.

Roma-Napoli, lunga squalifica per Rapetti

Insomma il preparatore atletico per diverso tempo a quanto pare si dovrà accomodare in tribuna durante le partite e non potrà stare vicino alla squadra in panchina. Si attende solamente quella che dovrebbe essere l’ufficialità di questa comunicazione che il portale ha anticipato proprio in questi minuti.

In ogni caso, la direzione di gara di ieri di Irrati non è stata il massimo, così come sottolineato anche da Mou alla fine della partita. Se nell’episodio del calcio di rigore il Var ha aiutato e non poco l’arbitro in quello che sarebbe stato un abbaglio clamoroso, è stata la gestione generale della partita che non ha convinto nessuno. Roma quindi ancora una volta sfortunata, e non è la prima volta che succede in questa stagione. Così come già successo, parecchie volte, anche lo scorso anno.