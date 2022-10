Roma, lunedì nero per Mourinho: le ultime su Pellegrini

Il centrocampista della Roma è uscito dal campo contro il Napoli in anticipo a causa di un problema fisico riacutizzato nei 90 minuti

Il day after di Roma-Napoli non è stato dei migliori per i tifosi giallorossi. La partita, infatti, è terminata 0-1 per Osimhen e compagni, con il nigeriano che ha trovato al fortunata rete della vittoria nel finale di gara. All’80’, infatti, l’ex Lille è riuscito a sfruttare un pallone sbagliato da Smalling arrivando a tu per tu con Rui Patricio da posizione defilata. Da quella posizione, il numero 9 di Spalletti è riuscito a trovare l’unica traiettoria possibile, un esterno a giro sul secondo palo, per di più anche molto potente. Il portiere portoghese non ha potuto fare nulla su una conclusione perfetta.

La giornata dei romanisti sarà ancora più amara a causa della sostituzione di Lorenzo Pellegrini. Il capitano, infatti, aveva chiesto il campo nella seconda parte di gara in seguito al pestone di Lobotka. Il centrocampista del Napoli, infatti, aveva calpestato il polpaccio del centrocampista della Roma, che ha accusato il colpo. Purtroppo, però, non è stato il contrasto con l’ex Celta Vigo a causare la sua sostituzione. Come ha affermato José Mourinho a fine partita, il numero 7 ha chiesto il cambio per colpa del problema al flessore.

Roma, Pellegrini a rischio: può saltare l’Europa League

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il centrocampista potrebbe saltare la partita di Europa League in programma giovedì. Ad attendere la Roma ci sarà l’Helsinki, squadra finlandese che all’andata è caduta sotto i colpi di Dybala, Pellegrini e Belotti. Stavolta il capitano potrebbe saltare il match di ritorno fondamentale per la Roma per raggiungere la qualificazione al prossimo turno. Nell’ultima giornata del girone, infatti, c’è il Ludogorets, rivale diretto per il secondo posto nel Gruppo C di Europa League. Oltre a lui, poi, José rinuncerà a Zaniolo, squalificato per due giornate, mentre Matic e Karsdorp sono in forse viste le condizioni fisiche.