Calciomercato Roma, Mourinho ha il via libera: arriva a gennaio dal Real

Calciomercato Roma, lo ha scelto Mourinho e si aprono le porte per un suo arrivo a gennaio. Via libera da parte del Real di Ancelotti

Mourinho lo conosce bene e sa benissimo, inoltre, di poterlo impiegare in tutti i posti della difesa. Ecco perché lo vorrebbe di nuovo alla sua corte, magari già a gennaio. E qualora il giocatore lo chiedesse, secondo le informazioni riportate da todofichajes.com, il Real Madrid non farebbe resistenza, anzi.

Insomma, lo Special One ha il via libera per l’innesto difensivo chiesto a gran voce la scorsa estate e poi non arrivato anche per via dei problemi in mezzo al campo dopo l’infortunio di Wijnaldum. Adesso però le cose sono cambiate e il nome di Nacho, difensore Blancos con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è tornato prepotentemente caldo. Il 32enne non ha possibilità di rinnovo e starebbe cercando una soluzione per giocare con continuità e a quanto pare, questa, José Mourinho gliela potrebbe dare,

Calciomercato Roma, Nacho a gennaio

Ci sarà insomma, con molta probabilità, un affondo nel prossimo mese di gennaio. Ma dalla Spagna sono convinti che in qualunque caso, anche se questa operazione non dovesse andare in porto nei prossimi mesi, verrà rinviata alla prossima estate, con il difensore che sembra ormai destinato a vestire i colori giallorossi. Il profilo di Nacho, come detto, piace e anche molto allo Special One che lo avrebbe inserito in quella lista specifica di difensori low cost da trattare. E da prendere, possibilmente. Con il bene placito del Real Madrid si può fare. Sembra essere solamente questione di tempo e nient’altro.