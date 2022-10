Calciomercato Roma, una di meno: opzione rifiutata

Calciomercato Roma, una concorrente in meno per il giocatore che vorrebbe Mourinho. L’opzione sarebbe stata rifiutata

Proprio oggi vi abbiamo parlato di un difensore che già nel prossimo mese di gennaio potrebbe arrivare a Trigoria. Non solo perché è in scadenza di contratto e non sembra essere in grado di guadagnarsi un rinnovo perché non gioca, ma anche perché lo avrebbe scelto direttamente Mourinho che lo vorrebbe riallenare, conoscendo quelle che sono le sue doti tecniche.

Ovviamente Nacho non fa gola solamente alla Roma e questo si sa. Ma piace anche ad un’altra squadra spagnola, il Siviglia dell’ex Monchi, che ci avrebbe fatto più di un sondaggio. Una situazione che però non piace al difensore spagnolo, che dopo una vita passata al Bernabeu, e quindi in un club solido, non sembrerebbe avere nessuna intenzione di andare a giocare in una squadra che nel corso della stagione ha già cambiato allenatore e che soprattutto non sembra così salda internamente rispetto ad altre.

Calciomercato Roma, Nacho rifiuta il Siviglia

Insomma, una concorrente in meno nella corsa al difensore spagnolo. Che nella Capitale potrebbe trovare quella continuità che soprattutto nel corso di questa stagione è mancata e che difficilmente ritornerà da qui alla fine del campionato. Pinto in poche parole è alla finestra in attesa di capire la situazione e soprattutto in attesa di capire se ci sono i margini per poter prenderlo a gennaio.

Come vi abbiamo raccontato prima il Real Madrid non farebbe nessuna opposizione qualora Nacho chiedesse di essere ceduto. E questo è sicuramente un vantaggio. Si potrebbe realmente fare.