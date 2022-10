Calciomercato, bomba Cristiano Ronaldo: subito in Serie A

I riflettori del calciomercato si accendono ancora un volta sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in rotta con lo United, in Inghilterra non hanno dubbi

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad appassionare gli esperti di calciomercato, in Inghilterra e non. Il 37enne portoghese, attaccante del Manchester United, sembra esser nuovamente ad un passo dall’addio ai Red Devils. La frattura fra il talento portoghese ed il tecnico Erik ten Hag sembra davvero insanabile. Rottura certificata anche dalla mancata convocazione dell’ex attaccante della Juventus nell’ultima gara del Manchester United, il big match contro il Chelsea. Dall’Inghilterra il famoso organo di stampa non ha alcun dubbio: il portoghese è pronto a tornare in Serie A.

Il futuro di Cristiano Ronaldo torna ad essere un’enigma in casa Manchester United. La scorsa estate si era vociferato di un possibile addio tra il portoghese ed i Red Devils, tra i vari motivi la mancata qualificazione in Champions League del club inglese. Ora la frattura sembra riguardare le scelte del tecnico olandese dello United, Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo è insofferente in panchina e lo ha dimostrato platealmente abbandonando il campo prima della vittoria dei Red Devils sul Tottenham. Ora si riflette sul futuro del 37enne portoghese, l’attaccante potrebbe cambiare casacca subito dopo il Mondiale in Qatar.

Calciomercato, bomba Ronaldo dall’Inghilterra: ritorno di fiamma in Serie A

Secondo quanto rilanciato in esclusiva da “The Sun” nel futuro del portoghese c’è la possibilità del ritorno immediato in Serie A. Il media britannico ripropone l’opzione Napoli per il futuro dell’attaccante 37enne. Il club partenopeo sta brillando in questa prima parte di stagione, testimonianza del fatto la vetta in solitaria in Serie A e la qualificazione agli ottavi di Champions già conquistata. Il Napoli è reduce dalla vittoria di misura in casa della Roma, che ha costretto i giallorossi allo stop in campionato dopo tre vittorie consecutive. Secondo fonti inglesi la squadra azzurra potrebbe decidere di puntare su Cristiano Ronaldo proprio per mantenere il vertice della Serie A ed arrivare più a fondo possibile nella massima competizione europea.