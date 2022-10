Calciomercato Roma, addio Cristiano Ronaldo: i Friedkin incassano così

La proprietà della Roma può incassare dall’affare di calciomercato che vede protagonista il portoghese del Manchester United

In questi primi mesi della stagione 2022/2023 sta facendo molto discutere la situazione di Cristiano Ronaldo con il Manchester United. Il talento portoghese di 37 anni, infatti, dopo un ritorno acclamato da molti appassionati, sta avendo una flessione nei risultati dopo l’arrivo di Ten Hag. Il tecnico olandese, infatti, non sembra intenzionato a valorizzare il campione portoghese che spesso è finito in panchina. Un gesto che non è piaciuto a uno degli attaccanti più forti di sempre, che vorrebbe essere protagonista come ha sempre fatto.

Il momento più teso tra i due è stato qualche giorno fa, quando Cristiano ha rifiutato di entrare in campo nella vittoria per 2-0 contro il Tottenham. Invece di accettare le indicazioni dell’allenatore, Cristiano è entrato nel tunnel degli spogliatoi qualche minuto prima che l’arbitro fischiasse la fine della partita. Ten Hag ha reagito mettendo fuori squadra l’ex Juventus, che ha dovuto pagare anche una multa. Questi attriti hanno confermato solamente quello che molti già pensavano: ovvero che i due non sono fatti per durare insieme. Per questo motivo, l’ex allenatore dell’Ajax si sta già guardando intorno per individuare un sostituto per Cristiano Ronaldo. Il suo intento è quello di trovare un vero goleador e ha già messo diversi nomi nel mirino.

Calciomercato Roma, Ten Hag punta Schick: Pinto spera nella percentuale

Secondo quanto riporta il Mirror, uno dei nomi che piacciono all’allenatore del Manchester United è quello di Patrik Schick. L’attaccante del Bayer Leverkusen è finito nel taccuino dell’olandese insieme a Jonathan David e Moussa Dembele. In caso il ceco approdasse in Premier League, la Roma potrebbe incassare bene. Al momento della cessione in Germania, infatti, era stata inserita una clausola sulla futura rivendita. Questa consisterebbe nel 10% della parte di costo di vendita eccedente26 milioni. Quella è la cifra che il Bayern Leverkusen ha pagato per prendere Schick che, se dovesse partire a una cifra più alta, frutterebbe soldi alla Roma.