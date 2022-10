Helsinki-Roma, ufficiale: recupero lampo per Mourinho

Helsinki-Roma, ora è ufficiale il recupero lampo per José Mourinho. Il calciatore è tornato pienamente a disposizione del tecnico in vista dell’Europa League

La Roma è reduce dalla dolorosa sconfitta interna subita contro il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si è imposta su quella giallorossa per una rete a zero, rafforzando il primato in Serie A. Primo posto che i partenopei vantano anche in Champions League, condizione opposta per la Roma di José Mourinho invece nel gruppo C di Europa League. I giallorossi attualmente sono terzi nel girone europeo e obbligati a vincere in Finlandia per non perdere speranze di qualificazione. C’è un recupero lampo per José Mourinho, ora è anche ufficiale in vista della sfida all’Helsinki.

Anche nella sfida ai partenopei non sono mancati problemi d’infermeria per José Mourinho, prima e dopo la gara. Al triplice fischio è scattato l’allarme sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, atteso da nuovi esami strumentali dopo aver accusato noie muscolari. Anche Rick Karsdorp, recuperato proprio contro il Napoli, al termine della gara al Napoli è ricorso alla borsa del ghiaccio sul ginocchio applicato. La notte prima della sfida dell’Olimpico poi c’è stato lo stop fisico per Nicola Zalewski, indisponibile all’ultimo nella gara contro il Napoli.

Helsinki-Roma, recupero lampo ufficiale per Mou: Zalewski c’è

La Roma tornerà in campo giovedì sera, alla Bolt Arena dell’Helsinki. La squadra giallorossa sta preparando la sfida europea a Trigoria e José Mourinho può sorridere per il recupero di Nicola Zalewski. Il giovane laterale giallorosso ha svolto l’intera seduta in gruppo, come testimoniato dalla Roma sui propri canali social. La sua candidatura per una maglia dal primo minuto in Europa League è ora possibile, una vera e propria boccata d’ossigeno per lo Special One. La gara europea è decisiva per la squadra giallorossa, che in caso di vittoria aggancerebbe il Ludogorets, tre punti in vantaggio ed atteso dalla sfida in casa della capolista Betis. Il gruppo C si chiuderà per la Roma allo stadio Olimpico proprio contro i bulgari, giovedì 3 novembre.