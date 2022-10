Roma-Napoli, squalifiche e sanzioni: arrivano le decisioni del giudice

Oggi uscirà la sentenza del Giudice Sportivo che deciderà che provvedimenti prendere dopo Roma-Napoli di domenica sera

Il 6 novembre per la Roma c’è una delle partite più importanti di questo campionato, allo Stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale contro la Lazio. La partita ha assunto un peso diverso negli ultimi anni a causa degli obiettivi delle due squadre che sono diventati piani piano sempre più simili. Ora il traguardo della Roma si chiama Champions League e anche i biancocelesti vorrebbero ritagliarsi un posto nella competizione per la coppa dalle grandi orecchie.

I tifosi hanno sempre giocato un ruolo fondamentale in questa partita, dove hanno spesso dato vita a coreografie e sfide a suon di cori che hanno fatto il giro del mondo. Proprio la spinta del popolo giallorosso è una delle cose più invidiate da tutte le squadre della Serie A, che a partire da aprile hanno giocato in un Olimpico stracolmo. Da quando il governo ha aperto gli stadi al 100% della loro capienza, i tifosi giallorossi hanno sempre riempito l’impianto del Foro Italico. Nel derby, però, c’è il rischio che la Roma possa giocare senza il suo pubblico.

Roma-Napoli, multa salata o rischio squalifica

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la curva Sud potrebbe essere squalificata a causa dei cori effettuati durante la partita contro il Napoli. Dopo la multa di 5000 euro della scorsa giornata, è prevedibile una nuova sanzione per i tifosi della Roma. La discriminazione territoriale è considerata in modo meno serio rispetto agli scorsi anni, ma comunque è condannata. È improbabile vedere un settore dello stadio squalificato, ma molto probabilmente ci sarà una multa molto più dura della precedente, magari con diffida: alla prossima vi squalifichiamo. Per sapere cosa succederà bisogna solo attendere la sentenza del Giudice Sportivo.