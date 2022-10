Stadio della Roma, annuncio ufficiale del nuovo ministro dello Sport

Nuova spinta clamorosa verso la nascita del nuovo stadio della Roma. Il nuovo ministro dello Sport, Andrea Abodi, spinge per il via ai lavori

Lo Stadio della Roma è stato tirato direttamente in ballo dal nuovo ministro dello Sport del Governo Meloni. Le parole di Andrea Abodi non sono passate inosservate e danno una nuova spinta ufficiale al via libera definitivo. La famiglia Friedkin sta lavorando con il Comune di Roma per avviare i lavori nella zona prescelta, quella di Pietralata. Il nuovo ministro dello Sport aggiunge un elemento importante per la nascita dell’impianto sportivo di proprietà della Roma. Ecco le parole del nuovo ministro sull’importanza del nuovo stadio della Roma.

Il nuovo governo italiano è ai suoi primi giorni di vita, dopo l’insediamento di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio. Il nuovo ministro dello Sport è Andrea Abodi, già presidente della Lega Serie B e con un passato importante al CONI. Il dirigente è stato scelto come nuovo ministro dello Sport nel governo Meloni e non è sfuggito il suo annuncio sullo stadio della Roma. La famiglia Friedkin sta spingendo sull’acceleratore per avviare i lavori nella zona di Pietralata. Le parole del ministro Abodi non possono far altro che dare ulteriore spinta al progetto della proprietà statunitense della Roma.

Nuovo stadio della Roma, il ministro dello Sport spinge per il via libera

Il nuovo ministro dello Sport ha parlato ai microfoni di AdnKronos. Le sue parole sul nuovo stadio della Roma non sono passate inosservate, con l’intreccio con i Campionati Europei di calcio del 2032. Ecco quanto dichiarato dal ministro Abodi: “Lo Stadio della Roma si deve fare, succederà, perché sono convinto che gli Europei del 2032 ce li affideranno se dimostreremo di avere un progetto valido e abbiamo pochi mesi per mettere in campo un progetto che dimostri affidabilità.” Sarà questa la spinta decisiva per il via libero definitivo ai lavori?