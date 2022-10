Spalletti su Roma-Napoli: “Figuratevi se rispondo a uno come Mourinho”. Ecco le parole dell’allenatore azzurro prima della sua gara di Champions League

Oggi il giudice sportivo s’è espresso sui fatti di Roma-Napoli. E oggi, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che la sua squadra disputerà in Champions League domani contro i Rangers al Maradona. E ovviamente, da parte dei cronisti, non potevano mancare alcune domande su quello che è stato soprattutto il finale di gara. Ma anche, in generale, alla partita che la Roma ha perso uno a zero per via di una rete di Osimhen.

Mourinho, alla fine della sfida, aveva detto che la sua squadra ha perso immeritatamente. Un cronista ha fatto una domanda a Spalletti appunto su questo. E l’ex allenatore della Roma ha risposto in questo modo.

Spalletti su Roma-Napoli, la “non risposta” a Mourinho

“No. No. Io non guardo quello che dicono gli altri. E poi si figuri se io vado a rispondere a uno come Mourinho che ha una storia totalmente differente dalla mia e se probabilmente dice qualche cosa lui io devo stare attento per capire anche altre cose”. Chiudendo con un mezzo sorriso. Insomma, a due giorni dalla gara dell’Olimpico Spalletti ha fatto capire che non ha nessuna intenzione di portare avanti la polemica – se mai ce n’è stata una – e soprattutto ha elogiato di nuovo pubblicamente l’allenatore giallorosso. Il rapporto tra i due, come si sa, è ottimo. E anche quell’abbraccio finale, dopo la tensione, ne è stata una dimostrazione importante.