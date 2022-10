Roma-Napoli, ⚠ squalifica e sanzioni ufficiali: il Giudice Sportivo ha deciso 🛑

Il Giudice Sportivo si è pronunciato dopo la gara Roma-Napoli, giocata domenica sera allo stadio Olimpico. La decisione su squalifica e sanzioni

La gara tra Roma e Napoli si porta dietro una coda polemica dopo la vittoria di misura dei partenopei. La squadra giallorossa è apparsa ancora una volta sterile in attacco ed è stata punita nell’unica disattenzione difensiva di Chris Smalling. Mentre i tifosi della Roma si augurano di ritrovare il sorriso in Europa League, giovedì la sfida in casa dell’Helsinki, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. Il finale di gara è stato concitato, con un cartellino rosso sventolato verso il preparatore atletico dei giallorossi e conseguente faccia a faccia tra Irrati e Karsdorp.

Il Giudice Sportivo si è pronunciato dopo l’undicesima giornata di Serie A. La Roma è reduce dalla sconfitta di misura subita all’Olimpico da parte del Napoli. La squadra partenopea è sempre più capolista in campionato, mentre la Roma è scesa al quinto posto in classifica. Ora la squadra di José Mourinho è chiamata al riscatto in Europa League, giovedì sera la trasferta sul campo dell’Helsinki. Mentre, tornando indietro alla gara dell’Olimpico, c’era tantissima attesa intorno alle decisioni del giudice sportivo.

Roma-Napoli, il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 15mila euro alla Roma, con la seguente motivazione: “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.”

Il cartellino rosso sventolato al preparatore atletico Rapetti, costa due giornate di squalifica: “Per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso un’espressione offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall’intervento di altri tesserati della propria società.” Nessuna sanzione invece per Rick Karsdorp, coinvolto in un faccia a faccia a brutto muso col direttore di gara Massimiliano Irrati ma senza conseguenze disciplinari.