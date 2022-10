Calciomercato Roma, il Real anticipa tutti: scambio a gennaio

Calciomercato Roma, il Real Madrid brucia la concorrenza e prova a chiudere a gennaio con lo scambio. Ecco il blitz che manda KO gli avversari

La stagione calcistica in Europa va avanti spedita. In questi giorni si giocano le quinte giornate delle varie competizioni europee ed anche la Roma tornerà in campo. La squadra giallorossa è partita per Helsinki, dove domani sera affronterà i finlandesi per il quinto turno di Europa League. Ma in Europa si anticipano anche gli scenari del calciomercato invernale, ed il Real Madrid ha pronta la mossa per anticipare l’ampia concorrenza. Ecco come Carlo Ancelotti spera di bruciare tutti in vista della finestra invernale di calciomercato.

Vigilia di Europa League in casa Roma. Per non perdere speranze di passaggio nella competizione sarà fondamentale vincere domani sera. Inoltre la squadra giallorossa vorrà cancellare il prima possibile l’amara sconfitta di misura subita contro il Napoli. Squadra partenopea che veleggia anche in Champions League, dove ieri è arrivata una sorprendente battuta d’arresto per il Real Madrid di Ancelotti. Le Merengues sono uscite sconfitte per 3-2 dal campo del Lipsia, rimandando i discorsi per la qualificazione matematica.

Calciomercato Roma, il Real Madrid fa sul serio per Dalot: scambio a gennaio

La squadra guidata da Carlo Ancelotti si prepara anche a vivere da protagonista la prossima sessione di calciomercato. Il club spagnolo sarebbe piombato sul terzino portoghese del Manchester United, Diogo Dalot. Il classe 1999 è attualmente in scadenza con i Red Devils, ma il club mantiene la possibilità di un rinnovo annuale da poter esercitare sul suo cartellino. Rinnovo che non sembra però scontato e questo accende le voci di calciomercato sul suo conto. Il laterale, che tanto bene fece al Milan in prestito, accende le fantasie della Serie A. Sia la Roma di Mourinho che la Juventus sono state segnalate sulle sue tracce, al pari del Barcellona in Spagna. Ora, secondo quanto raccontato da Calciomercatonews.com, il Real Madrid sta studiando lo scambio per soffiare il terzino alla concorrenza. I Blancos avrebbero intenzione di mettere sul piatto il terzino Odriozola, reduce dal prestito alla Fiorentina ed ai margini del progetto con Ancelotti in casa Real.