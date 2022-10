Calciomercato Roma, non solo Solbakken: Mourinho lo vuole subito

Calciomercato Roma, Mourinho non si accontenta: dopo Solbakken a gennaio il tecnico farà un’altra richiesta a Tiago Pinto

José Mourinho non sembra volersi accontentare. Anzi, non si accontenta per niente e dopo Solbakken chiederà un altro sforzo a Pinto per gennaio. Oltre l’attaccante, la Roma ha bisogno di un difensore centrale, visto che lo Special One ha un solo ricambio nel pacchetto arretrato. Ne serve almeno un altro per far rifiatare tutti in questa stagione strana, zeppa di impegni, che c’ha pure il Mondiale in mezzo.

Insomma, un sacrificio economico che potrebbe anche non essere un sacrificio visto che si parla di un difensore che il prossimo giugno è libero da ogni vincolo e che la Roma, come detto, ha messo nel mirino da un poco di tempo. Il profilo è quello di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport. Anche se c’è da battere tanta concorrenza, soprattutto in Italia.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Ndicka

La cosa sicura è che Mou vuole un difensore centrale. E pensa pure a Nacho del Real Madrid così come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Ma è soprattutto Ndicka, per qualità e anche per l’età, ad essere uno dei nomi più caldi in questo momento. Ma occhio alla concorrenza, come accennato, visto che il quotidiano romano spiega che sul giocatore ci sono, in Serie A, anche Juventus e Milan pronte ad un assalto già nella prossima finestra di mercato. Insomma, mica semplice arrivare al giocatore in questione. Ma la Roma senza dubbio ci proverà.

Anche perché come detto un centrale serve a questa rosa che potrebbe andare in difficoltà dietro qualora ci fosse una squalifica o un infortunio. E visto che la dea bendata non gira dalla parte giusta da diverso tempo, allora sarebbe opportuno cercare di tutelarsi in tutti i modi. Vedremo.