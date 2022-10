TV PLAY | Calciomercato Roma, allerta Pinto: “Più di 100 milioni”

Per uno degli obiettivi di Tiago Pinto è stato fissato il prezzo dal vice direttore sportivo che a meno non alzerebbe neanche il telefono

Il cartellino di uno degli obiettivi di calciomercato della Roma è stato fissato e neanche tanto in basso. Tiago Pinto è rimasto di sicuro sorpreso dalle parole del vice direttore sportivo che ha allontanato le pretendenti e fissato i termini dell’affare. Mentre il general manager della Roma pensa al calciomercato, José Mourinho si prepara ad affrontare l’HJK Helsinki domani sera alle 21. Il match è importante per il destino in Europa League dei giallorossi, che hanno bisogno di punti per mantenere vive le speranze.

Poco fa è terminata la conferenza stampa di José Mourinho e di Nicola Zalewski che hanno parlato della sfida che si giocherà su un campo sintetico. Una grande differenza rispetto a uno di erba vera, a cui sono abituati i giocatori della Roma, che è stata sottolineata anche dal tecnico portoghese. L’Helsinki, poi, rappresenta un avversario difficile e per questo i giallorossi hanno intenzione di concentrarsi al massimo. Tante domande hanno riguardato la difficoltà nel segnare e proprio per migliorare la situazione Pinto sta pensando di acquistare un talentino.

Calciomercato Roma, Nicolini: “Mudryk a meno di 100 milioni? Non chiamo neanche il presidente”

Nelle scorse settimane, la Roma era stata affiancata a Mykhaylo Mudryk dello Shakhtar. L’attaccante esterno è uno dei migliori talenti europei in circolazione e molte squadre hanno già messo nel mirino il giocatore. Proprio il vice direttore sportivo del club ucraino ha parlato in diretta a Calciomercato.it, a cui ha confessato che per meno di 100 milioni non chiamerebbe neanche il presidente della squadra.