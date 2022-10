Roma-Lazio,🚨 Milinkovic-Savic a rischio: Sarri ha deciso 👀

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina, solo due gare separano i giallorossi dalla stracittadina. Il tecnico della Lazio ha preso la decisione su Milinkovic

Vigilia di Europa League in casa Roma, domani sera la sfida sul campo dell’Helsinki per la squadra giallorossa. I ragazzi guidati da José Mourinho sono attualmente terzi nel Girone C di Europa League. Stessa posizione anche per la Lazio di Maurizio Sarri, in una classifica ben diversa però da quella della Roma. La Lazio è infatti terza in una classifica che vede tutte e quattro le squadre a 5 punti, in entrambi i casi domani la vittoria è imperativo per entrambe le squadre. I due club stanno lottando anche per un piazzamento Champions in Serie A, con la Lazio che ha contro-sorpassato la Roma dopo la sconfitta giallorossa contro il Napoli.

Il primo derby stagionale è sempre più vicino. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 6 novembre, quando alle ore 18:00 andrà in scena Roma-Lazio. Non mancano problemi per entrambe le squadre dall’infermeria, con la doppia assenza di Dybala ed Immobile a pesare sui settori offensivi delle squadre. Inoltre in casa biancoceleste c’è il rischio squalifica per Milinkovic-Savic, calciatore molto importante nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Ed il tecnico ex Napoli e Juventus ha deciso di giocare a carte scoperte in conferenza stampa, ecco la sua decisione sul centrocampista diffidato.

Roma-Lazio, allarme squalifica per Milinkovic-Savic: Sarri non fa calcoli

La Lazio attende in casa i danesi del Midtjylland, protagonisti di un clamoroso 5-0 nella gara d’andata in Europa League. In attesa della gara europea, in conferenza stampa, il tecnico della Lazio ha dichiarato la sua decisione in merito al rischio diffida per Milinkovic-Savic. Le parole di Sarri in conferenza sciolgono i dubbi sulla strategia del tecnico: “Sulla diffida di Milinkovic in campionato non farò troppi ragionamenti”. Domenica pomeriggio la Lazio ospiterà allo stadio Olimpico la Salernitana, la presenza di Milinkovic-Savic sembra scontata per l’allenatore dei biancocelesti.