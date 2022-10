Helsinki-Roma, la squalifica non ferma Zaniolo: parte con la squadra

Helsinki-Roma, la squalifica non ferma Nicolò Zaniolo che è partito con la squadra verso la Finlandia.

La Roma è partita alla volta della Finlandia e insieme al gruppo c’era anche Nicolò Zaniolo, nonostante la squalifica del numero 22 che lo costringerà a guardare i compagni giocare nelle prossime due uscite europee. La Roma, come si sa, ha fatto ricorso rispetto alla decisione della UEFA di allungare di due giornate lo stop, e chissà, forse questa partenza col gruppo potrebbe essere un indizio.

Ci spera la Roma? Forse sì, ma la sensazione comunque è che al massimo potrebbe essere tolta una sola giornata di squalifica a Zaniolo che di conseguenza tornerebbe a disposizione solamente per la prossima gara, quella che potrebbe essere davvero decisiva, contro il Ludogorets in casa. Una sfida che avrà un Olimpico ancora una volta tutto esaurito. Un bagno d’amore senza fine quello dei tifosi giallorossi nei confronti di una squadra che ha bisogno sempre del supporto del proprio pubblico.

Helsinki-Roma, assente Matic

Assente invece Matic: il centrocampista serbo non è volato con i compagni per via del problema al flessore sinistro. Stamattina il giocatore non si è allenato a Trigoria e Mou probabilmente farà di tutto per averlo a disposizione nel prossimo impegno di campionato, quello in trasferta contro il Verona. Spazio insomma ancora una volta per Camara dal primo minuto, anche se forse ci potrebbe essere un’occasione per Bove in mezzo al campo. Vedremo, in ogni caso, quali saranno le scelte del tecnico giallorosso che questa sera parlerà in conferenza stampa direttamente da Helsinki. C’è attesa per capire se ci saranno delle indiscrezioni sulla scelta dei titolari in una gara assolutamente da vincere. Non sono ammessi passi falsi. Non lo permette né la classifica e nemmeno l’ultimo risultato arrivato in questa stagione. La sconfitta contro il Napoli deve essere messa immediatamente alle spalle.