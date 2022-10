Stadio della Roma, nuovo appuntamento ufficiale: data fissata

La Roma è stata convocata in Campidoglio per discutere del progetto dello Stadio che sorgerà nella zona di Pietralata, vicino al Pertini

Il progetto per lo Stadio della Roma prosegue a gonfie vele, con i Friedkin che hanno intenzione di procedere velocemente con i disegni. Per fortuna, i piani di Dan e Ryan hanno incontrato il favore della Giunta capitolina che, a differenza di quella precedente si è dimostrata più collaborativa. Questa voglia è emersa sin da subito dalle parole del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che sta cercando di capire insieme ai suoi collaboratori come lo stadio possa giovare alla città.

Per questo motivo, in queste settimane la Roma sta preparando i disegni del progetto e sta discutendo la fattibilità dell’impianto. Questo dovrà essere discusso nei prossimi giorni proprio al Colle, che ha intenzione di preservare l’Ospedale Pertini. Il nosocomio, infatti, sorgerebbe vicino lo stadio e i suoi pazienti devono essere protetti da qualsiasi tipo di fastidio. Per questo, si sta discutendo sui disegni che la Roma ha intenzione di rendere ufficiali nei prossimi giorni. L’ostacolo più grande è rappresentato dalle celle catastali presenti nei terreni scelti dalla società, con molte di queste che sono in mano a privati.

Stadio della Roma, il 4 novembre si discute il progetto

L’ultimo aggiornamento arriva da Fernando Magliaro che su Twitter ha affermato come la Roma sia stata convocata dal Dipartimento Urbanistica del comune per una “puntuale descrizione” del progetto. Alle 10.00 ci sarà la conferenza in cui i giallorossi dovranno presentare i loro piani. Ancora non è chiaro se la seduta preliminare si terrà in presenza, in call o mista o ancora se sarà aperta, chiusa o trasmessa.